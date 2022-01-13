Петр Красилов шокировал своим внешним видом.

Российский актер Петр Красилов, который сыграл ловеласа Романа Малиновского в популярном сериале "Не родись красивой", изменился до неузнаваемости.

44-летний актер за последние несколько лет сильно поправился. В программе "Мой герой" он предстал совсем не в том образе, благодаря которому его запомнили.

По словам Красилова, сейчас у него стало меньше съемок, так как многие режиссеры отказались от сотрудничества с ним. Вероятно, это произошло именно из-за такой кардинальной перемены во внешности.

Читайте также"Аквамен" Джейсон Момоа расстался с женой после 16 лет отношений"У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актера, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах "Бедная Настя" или "Не родись красивой", – сказал Красилов.

"Не могу поверить, что это он", "Очень жаль, что набрал вес. Стал выглядеть старше. Возможно, что-то случилось", "Ничего себе Петенька раздобрел - в жизни бы не узнал сейчас. Хотя артист, конечно, заметный", "Если бы он сейчас где-то снялся, его никто бы и не узнал", - пишут пользователи сети.

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