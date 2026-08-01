Не только йогурт: врачи назвали овощи, которые лучше всего поддерживают здоровье кишечника

Овощи обладают множеством полезных свойств для организма человека.

Когда речь заходит о здоровье кишечника, многие упоминают пробиотические продукты, такие как йогурт, кефир и комбуча, поскольку эти продукты поставляют полезные бактерии, помогающие поддерживать баланс полезных микроорганизмов, обитающих в вашем кишечнике. Об этом пишет Prevention.

Однако овощи играют не менее важную роль в профилактике проблем с кишечником и поддержании баланса, который обеспечивает здоровое пищеварение, крепкую иммунную систему и многое другое. Поэтому эксперты рассказали, какие овощи являются самыми полезными для здоровья кишечника.

Спаржа

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"Она содержит очень высокий уровень пребиотической клетчатки инулина, а также антиоксидантов", - заверил доктор медицины, гастроэнтеролог Рудольф Бедфорд.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Foods", к этим антиоксидантам относятся рутин, кверцетин, кемпферол, витамин С, витамин К и другие вещества, которые способствуют укреплению здоровья кишечника и общего самочувствия. Кроме того, спаржа - универсальный продукт, ее легко готовить, и она очень вкусная.

Артишоки

По словам дипломированного диетолога Стефани Крабтри, артишоки являются еще одним прекрасным источником антиоксидантов.

"Они также богаты антиоксидантами. К тому же их очень вкусно добавлять в салаты, блюда из зерновых или на домашнюю пиццу", - заверила она.

Овощи семейства крестоцветных

Диетолог советует включать в рацион, способствующий здоровью кишечника, овощи семейства крестоцветных, такие как брокколи, цветная, брюссельская и белокочанная капуста. Помимо клетчатки, они содержат мощные растительные соединения, называемые глюкозинолатами.

"Глюкозинолаты превращаются в биологически активные соединения, связанные с естественными процессами детоксикации организма и здоровьем клеток. Они также связаны со сниженным риском развития ряда хронических заболеваний, что делает их одними из самых питательных овощей, которые можно регулярно включать в свой рацион", - отметила Крабтри.

Луковые

Оба специалиста рекомендуют употреблять больше овощей из семейства луковых, таких как лук, чеснок и лук-порей.

"Они содержат пребиотическую клетчатку, которая питает полезные микроорганизмы, а также снабжают организм витамином К и богатыми антиоксидантами растительными соединениями", - подчеркнула диетолог.

Грибы шиитаке

Несмотря на то, что грибы шиитаке и не являются источником инулина, они содержат бета-глюкан - вид полезной клетчатки, содержащейся в овсе, "которая поддерживает здоровье как кишечника, так и иммунной системы", отмечает Крабтри.

Ферментированные овощи

Если употреблять кимчи, квашеную капусту и маринованные огурцы, то они являются одними из лучших пробиотических продуктов для здоровья кишечника и помогают поддерживать разнообразный микробиом, способствующий здоровью.

Другие советы по здоровью

Ранее ученые выяснили, как регулярное употребление креветок влияет на уровень холестерина. Известно, что креветки можно включать в рацион, полезный для сердца, поскольку они содержат мало жира и много белка.

Также эксперты ответили, что произойдет с мозгом, если потреблять недостаточно жиров. По их словам, жиры являются не только источником энергии для мозга, но и его строительным материалом.

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