Пассажиры Ryanair застряли на 15 часов: ваучеров на питание не хватило даже на кофе

Задержка произошла из-за "незначительной технической неисправности" самолета.

Пассажиры Ryanair были вынуждены ждать 15 часов в аэропорту Кракова из-за технической неисправности, которая привела к задержке рейса в Ливерпуль. Пассажирам выдали ваучеры на питание лишь на сумму 3,38 фунта стерлингов (около 204 гривень), сообщает Daily Mail.

Рейс FR6359 должен был вылететь в понедельник в 08:55, однако фактически взлетел только в 00:40 во вторник.

По сообщениям, около 150 пассажиров были вынуждены ждать у выхода на посадку. Во время ожидания каждому из них выдали лишь один ваучер на питание.

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В авиакомпании объяснили, что задержка возникла из-за "незначительной технической неисправности самолета", из-за чего для выполнения рейса пришлось задействовать другое воздушное судно.

"Поскольку ваш рейс задерживается, вы можете бесплатно получить закуску или напиток, предъявив посадочный талон в кассе заведений-партнеров… На каждый посадочный талон в вашем бронировании выдан один ваучер на 17 польских злотых (около 3,38 фунта стерлингов)", – говорилось в сообщении перевозчика.

Люди были возмущены таким отношением со стороны компании, ведь этих средств не хватило даже на кофе, который стоил в аэропорту 21 польский злотый (около 4,17 фунта стерлингов или 252 грн.).

"Мы ждем у выхода на посадку. Мы могли бы выйти, но тогда пришлось бы снова проходить всю процедуру контроля, а вокруг аэропорта все равно ничего нет, так что в этом нет смысла", – сказал Марцин Ткачик из Ланкастера.

По его словам, поблизости не было ни одного представителя авиакомпании, который мог бы объяснить ситуацию пассажирам.

Скандал с Ryanair – последние новости

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair во время полета на высоте около 6100 метров оторвалась часть двигателя, которая разбила иллюминатор. Из-за внезапной разгерметизации салона 61-летнего гражданина Сербии частично вытянуло наружу – по словам очевидцев, его тело оказалось за бортом до уровня плеч.

Позже пострадавший гражданин Сербии сообщил, что более чем через две недели после инцидента авиакомпания предложила ему лишь бесплатно перенести рейс.

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