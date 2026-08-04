Пассажиры Ryanair застряли на 15 часов: ваучеров на питание не хватило даже на кофе

Пассажиры Ryanair были вынуждены ждать 15 часов в аэропорту Кракова из-за технической неисправности, которая привела к задержке рейса в Ливерпуль. Пассажирам выдали ваучеры на питание лишь на сумму 3,38 фунта стерлингов (около 204 гривень), сообщает Daily Mail.
Рейс FR6359 должен был вылететь в понедельник в 08:55, однако фактически взлетел только в 00:40 во вторник.
По сообщениям, около 150 пассажиров были вынуждены ждать у выхода на посадку. Во время ожидания каждому из них выдали лишь один ваучер на питание.
В авиакомпании объяснили, что задержка возникла из-за "незначительной технической неисправности самолета", из-за чего для выполнения рейса пришлось задействовать другое воздушное судно.
"Поскольку ваш рейс задерживается, вы можете бесплатно получить закуску или напиток, предъявив посадочный талон в кассе заведений-партнеров… На каждый посадочный талон в вашем бронировании выдан один ваучер на 17 польских злотых (около 3,38 фунта стерлингов)", – говорилось в сообщении перевозчика.
Люди были возмущены таким отношением со стороны компании, ведь этих средств не хватило даже на кофе, который стоил в аэропорту 21 польский злотый (около 4,17 фунта стерлингов или 252 грн.).
"Мы ждем у выхода на посадку. Мы могли бы выйти, но тогда пришлось бы снова проходить всю процедуру контроля, а вокруг аэропорта все равно ничего нет, так что в этом нет смысла", – сказал Марцин Ткачик из Ланкастера.
По его словам, поблизости не было ни одного представителя авиакомпании, который мог бы объяснить ситуацию пассажирам.
Скандал с Ryanair – последние новости
На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Ryanair во время полета на высоте около 6100 метров оторвалась часть двигателя, которая разбила иллюминатор. Из-за внезапной разгерметизации салона 61-летнего гражданина Сербии частично вытянуло наружу – по словам очевидцев, его тело оказалось за бортом до уровня плеч.
Позже пострадавший гражданин Сербии сообщил, что более чем через две недели после инцидента авиакомпания предложила ему лишь бесплатно перенести рейс.