Есть признаки, по которым украинский можно считать более сложным, чем русский.

Мнения людей разделились насчет того, какие самые сложные языки мира для изучения. В одних рейтингах на первом месте находится арабский, в других – севернокитайский (мандаринский). Также есть рейтинги, в которых среди наиболее непростых для изучения фигурируют украинский или русский языки.

Самый сложный язык в мире – рейтинг из 10 языков

Самым сложным для изучения можно назвать мандаринский, носителем которого является более чем миллиард человек. Этот язык распространен на юго-западе и на севере КНР, а также им пользуются китайцы, которые живут за рубежом.

Ключевые проблемы в изучении мандаринского таковы:

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Не имеет стандартизованного алфавита – состоит из символов, которые являются фразами или словами, и эти символы нужно запомнить (считается, что в китайском есть от 3 тысяч иероглифов, и их необходимо знать).

Мандаринский тональный – от высоты тона и интонации, которые человек использует во время разговора, будет зависеть значение сказанного.

Второй по сложности - арабский. Его используют в Северной Африке, на Аравийском полуострове и на Ближнем Востоке. Количество носителей составляет около 300 миллионов человек. Не зря некоторые считают, что это самый сложный язык в мире.

Арабский имеет ряд вот таких интересных особенностей - нужно писать с правой стороны в левую; пунктуационные знаки пишутся в другую сторону – то есть с левой стороны в правую; алфавит состоит из букв, которые имеют сложное начертание. В написании некоторых букв есть мелкие различия, например, расположение точек.

В ТОП-3 по сложности изучения некоторые вносят и японский, носителями которого являются более 100 млн человек. Его считают очень сложным для изучения по таким причинам:

Есть три алфавита – кандзи (сложные иероглифы), катакана (нужна для выделения и взаимодействий) и хирагана (для чисто японских слов). В повседневной жизни эти алфавиты смешиваются. Считается, что японцы используют от 2 до 3 тысяч иероглифов.

В японском есть очень много разных счетных суффиксов, которые нужно использовать в зависимости от того, что именно необходимо подсчитать.

В общем, какой самый сложный язык в мире, мы разобрались. А теперь "покопаемся" в том, какие же мировые языки считают менее сложными. К ним принадлежат:

Грузинский, на котором разговаривают около 10 млн человек. Он имеет уникальный алфавит с непростыми по начертанию буквами с завитушками, сложно выучить произношение, поскольку есть только 5 гласных букв, и часто встречаются слова, в начале которых несколько согласных.

Венгерский тоже считается очень непростым, его носителей более чем 10 миллионов. Он имеет 18 грамматических падежей, а, например, в украинском – семь. Еще отличительная черта венгерского такая: его основой является процесс агглютинации – соединения морфем (в грамматике морфемой называют значимую часть слова, то есть суффикс, корень или приставку), из-за которого слова сложные и длинные.

Финский, носителей которого около 5 млн человек, имеет непривычно длинные слова и 15 падежей.

Часто интересуются, какой язык сложнее – русский или украинский (около 40 миллионов носителей). Украинский занял 7 место в рейтинге. В частности, он имеет больше падежей, чем русский (в русском их шесть) и чередований, в нем существует много эвфонических правил (эвфония с греческого – благозвучие), которые влияют на выбор союзов и предлогов.

На каком месте русский язык по уровню сложности сказать непросто – в разных рейтингах ему отдают различные места. Его точно нельзя назвать простым, поскольку он имеет, в частности, и много падежей, есть большое количество орфографических правил, противоречащих произношению, и исключений из правил, слова имеют многочисленное количество форм. Стоит отметить, что по состоянию на 2022 год всего на русском в мире говорили свыше 250 млн человек.

Еще в десятку самых сложных языков в мире внесли корейский (около 80 млн носителей), турецкий (свыше 75 млн носителей) и навахо (более чем 178 тысяч носителей). Корейские буквы имеют сложное начертание, есть удвоенные, основные и придыхательные согласные, и разницу между ними сложно понять.

Одна из главных особенностей турецкого – наличие толстых и тонких гласных, а язык навахо сложно изучить, поскольку он тональный, и в нем есть короткие и длинные гласные, а также четыре вида высоты тона – нисходящая, восходящая и низкая, и тоны влияют на значение слов. Навахо настолько сложный, что в период Второй мировой американские морпехи использовали его как форму военного кода.

Иногда интересуются, на каком месте английский язык по сложности, и понятно почему – он самый популярный по общему количеству носителей. По сведениям Word Tips, в прошлом году носителями английского были свыше чем 1 миллиард 130 млн человек. Между тем, в рейтинги самых сложных языков мира английский не входит, поскольку в нем только два падежа, и у глаголов нет многочисленных форм для каждого рода, лица и числа как, например, в украинском.

Ранее УНИАН разбирался, как будет на украинском "мурашки по коже". Языковед, кандидат филологических наук - доцент Олеся Сулима, рассказала, как правильно перевести популярную фразу.

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