Фразеологизм "мурашки по коже" чаще всего употребляют, чтобы передать большое волнение, восторг или возбуждение. Но как на украинском языке будет звучать эта фраза? "Мурахи по шкірі"? УНИАН спросил у языковеда, "бегают" ли в украинском муравьи по коже и как правильно перевести выражение.
Напомним, ранее мы также рассказывали, как на украинском будет слово "короче".
Как сказать "мурашки по коже" на украинском
Как пояснила в комментарии УНИАН языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, "мурашки по коже" - это русский фразеологизм. Преимущественно фразеологизмы в разных языках имеют разные соответствия, однако в "Словаре украинского языка" зафиксировано и дословное - "Мурахи (мурашки) бігають (лазять, пробігли тощо) за спиною (по спині, за плечима тощо)".
"Кстати, есть еще вопрос - кто у кого позаимствовал этот фразеологизм", - отметила эксперт и предложила употреблять и другие украинские соответствия.
На украинском "мурашки по коже" можно заменить такими фразеологизмами-синонимами:
- "волосся дибки" (аж волосся піднялося);
- "мороз поза шкірою пішов";
- "аж мороз дере" (іде);
- "мороз із-за плечей бере";
- "мороз пробігає" (пробіг);
- "аж холодок ходить під сорочкою";
- "аж шкура (шкіра) терпне";
- "аж сироти (по шкірі) виступили".
По словам языковеда, несмотря на то, что все эти фразеологизмы предлагают как абсолютные синонимы, да и обозначают они одинаковые физиологические реакции человека (появления пузырьков у основания волос кожи, преимущественно конечностей), однако некоторые из них употребляют только в конкретных случаях. Например:
- выражения "аж шкіра терпне", "волосся дибки (аж волосся піднялося)", "аж холодок ходить під сорочкою" - можно употреблять только тогда, когда чувствуем страх;
- фразеологизмы "мороз пробігає", "мороз із-за плечей бере" - описывают только ощущение холода.
"Другие выражения можно употреблять для обозначения соответствующей реакции на озноб, холод, волнение, восторг, возбуждение и вообще любое сильное ощущение или чувство", - говорит Олеся Сулима.
Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка.
В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика.
Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины.
Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.