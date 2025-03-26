Эксперт растолковала, как на украинском языке будет звучать такая фраза и можно ли ее переводить дословно.

Фразеологизм "мурашки по коже" чаще всего употребляют, чтобы передать большое волнение, восторг или возбуждение. Но как на украинском языке будет звучать эта фраза? "Мурахи по шкірі"? УНИАН спросил у языковеда, "бегают" ли в украинском муравьи по коже и как правильно перевести выражение.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как на украинском будет слово "короче".

Как сказать "мурашки по коже" на украинском

Как пояснила в комментарии УНИАН языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, "мурашки по коже" - это русский фразеологизм. Преимущественно фразеологизмы в разных языках имеют разные соответствия, однако в "Словаре украинского языка" зафиксировано и дословное - "Мурахи (мурашки) бігають (лазять, пробігли тощо) за спиною (по спині, за плечима тощо)".

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"Кстати, есть еще вопрос - кто у кого позаимствовал этот фразеологизм", - отметила эксперт и предложила употреблять и другие украинские соответствия.

На украинском "мурашки по коже" можно заменить такими фразеологизмами-синонимами:

"волосся дибки" (аж волосся піднялося);

"мороз поза шкірою пішов";

"аж мороз дере" (іде);

"мороз із-за плечей бере";

"мороз пробігає" (пробіг);

"аж холодок ходить під сорочкою";

"аж шкура (шкіра) терпне";

"аж сироти (по шкірі) виступили".

По словам языковеда, несмотря на то, что все эти фразеологизмы предлагают как абсолютные синонимы, да и обозначают они одинаковые физиологические реакции человека (появления пузырьков у основания волос кожи, преимущественно конечностей), однако некоторые из них употребляют только в конкретных случаях. Например:

выражения "аж шкіра терпне", "волосся дибки (аж волосся піднялося)", "аж холодок ходить під сорочкою" - можно употреблять только тогда, когда чувствуем страх;

фразеологизмы "мороз пробігає", "мороз із-за плечей бере" - описывают только ощущение холода.

"Другие выражения можно употреблять для обозначения соответствующей реакции на озноб, холод, волнение, восторг, возбуждение и вообще любое сильное ощущение или чувство", - говорит Олеся Сулима.

справка Олеся Сулима Языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка. В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика. Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины. Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

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