Как будет на украинском мурашки по коже / коллаж УНИАН

Фразеологизм "мурашки по коже" чаще всего употребляют, чтобы передать большое волнение, восторг или возбуждение. Но как на украинском языке будет звучать эта фраза? "Мурахи по шкірі"? УНИАН спросил у языковеда, "бегают" ли в украинском муравьи по коже и как правильно перевести выражение.

Напомним, ранее мы также рассказывали, как на украинском будет слово "короче".

Как сказать "мурашки по коже" на украинском

Как пояснила в комментарии УНИАН языковед, доцент, кандидат филологических наук Олеся Сулима, "мурашки по коже" - это русский фразеологизм. Преимущественно фразеологизмы в разных языках имеют разные соответствия, однако в "Словаре украинского языка" зафиксировано и дословное - "Мурахи (мурашки) бігають (лазять, пробігли тощо) за спиною (по спині, за плечима тощо)".

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"Кстати, есть еще вопрос - кто у кого позаимствовал этот фразеологизм", - отметила эксперт и предложила употреблять и другие украинские соответствия.

На украинском "мурашки по коже" можно заменить такими фразеологизмами-синонимами:

  • "волосся дибки" (аж волосся піднялося);
  • "мороз поза шкірою пішов";
  • "аж мороз дере" (іде);
  • "мороз із-за плечей бере";
  • "мороз пробігає" (пробіг);
  • "аж холодок ходить під сорочкою";
  • "аж шкура (шкіра) терпне";
  • "аж сироти (по шкірі) виступили".

По словам языковеда, несмотря на то, что все эти фразеологизмы предлагают как абсолютные синонимы, да и обозначают они одинаковые физиологические реакции человека (появления пузырьков у основания волос кожи, преимущественно конечностей), однако некоторые из них употребляют только в конкретных случаях. Например:

  • выражения "аж шкіра терпне", "волосся дибки (аж волосся піднялося)", "аж холодок ходить під сорочкою" - можно употреблять только тогда, когда чувствуем страх;
  • фразеологизмы "мороз пробігає", "мороз із-за плечей бере" - описывают только ощущение холода.

"Другие выражения можно употреблять для обозначения соответствующей реакции на озноб, холод, волнение, восторг, возбуждение и вообще любое сильное ощущение или чувство", - говорит Олеся Сулима.

справка
Олеся Сулима
Олеся Сулима
Языковед, доцент, кандидат филологических наук

Олеся Сулима - преподаватель украинского языка Украинского государственного педагогического университета имени Михаила Драгоманова.

Окончила Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова и получила диплом магистра с отличием. Кандидат филологических наук. Доцентка.

В кругу интересов: грамматика украинского языка, коммуникативная лингвистика и психолингвистика.

Является автором ряда статей, посвященных морфологии и синтаксису украинского языка, и разработчиком различных курсов по лингвистике в Малой академии наук Украины.

Сейчас работает в УГУ имени Михаила Драгоманова на кафедре украинского языка.

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