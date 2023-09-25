Называем 8 самых сложных для изучения "с нуля" языков, в число которых входит и украинский язык.

В мире существует более 2500 языков, большинство из которых являются редкими. Некоторые языки несложно выучить иностранцам. Простая грамматика и небольшое количество правил делают доступными для изучения такие языки, как английский, испанский и немецкий.

Но некоторые сложные для изучения языки почти невозможно освоить, если не говорить на них с рождения. Мы назвали самые сложные языки мира, которые трудно освоить "с нуля". В их число входит и украинский язык.

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Арабский язык

Арабский признан один из самых сложных языков для изучения. Даже носителям его очень трудно освоить. Новичков в изучении очень пугает арабская вязь, которая пишется без разрывов и справа налево. Каждая буква имеет 4 разные формы написания в зависимости от положения в слове, а все буквы визуально похожи. Звуки также имеют по 4 разных тона произношения. Слова в арабском языке многозначительные, их значение зависит от контекста.

Китайский язык

Сложность изучения китайского языка упоминается во многих анекдотах. На территории Китая есть больше сотни диалектов, носители которых не понимают друг друга. Китайское произношение очень сложное для освоения из-за 4 различных тонов.

Большое замешательство у желающих выучить китайских вызывают иероглифы, которых в языке более 80 тысяч. По написанию иероглифа невозможно понять, как он читается, а всего одна лишняя черточка может полностью поменять его значение. Отдельный иероглиф может означать как букву, так и целую фразу.

Венгерский язык

Говоря о самых сложных языках для изучения, невозможно не вспомнить о венгерском языке. Этот язык не является близким ни к одному из существующих языков. Около 30% слов в венгерском являются уникальными и больше нигде не встречаются. Слова в венгерском имеют более 15 падежей, которые изменяются через суффиксы. В одном слове может быть до 10 суффиксов. Изучение языка также усложняет большое количество правил и трудное произношение гласных звуков.

Украинский язык

Украинский язык считается довольно сложным для изучения иностранцем, особенно если такой человек не знает ни одного славянского языка. В украинском используется кирилличная азбука, а не латиница, что уже является большой трудностью. Слова в украинском произносятся так, как пишутся, но речевой аппарат иностранцев не подстроен под произношение наших звуков.

Также украинский трудный для изучения из-за огромного количества суффиксов, способов и форм глаголов, произвольного порядка слов в предложении, наличия семи падежей и отдельного рода для каждого слова. Ударение в словах украинского языка может выпадать на любой слог и менять значение слова (например, "зАмок" и "замОк"). Также трудными для иностранцев являются сложные правила пунктуации и построения предложений.

Эстонский язык

Среди европейских языков эстонский считается одним из самых сложных, что отмечают многие переселенцы в Эстонии. Считается, что овладеть этим языком невозможно, если у вас нет эстоноязычного окружения.

В эстонском языке существует 12 падежей, а также множество исключений из правил склонения. Лексика эстонского языка не похожа ни на какую другую. Слова не вызывают никакой ассоциации и не откладываются в памяти. Сложности вызывает и произношение - в языке много гортанных звуков.

Японский язык

Научиться понимать японский язык и говорить на нем иностранцу не так уж и сложно. Но писать и читать на японском очень непросто. Этот язык использует целых три алфавита. Первый - кандзи (иероглифы), второй - азбука хирагана для слов японского происхождения, третий - азбука катакана для иностранных слов. Для изучения японского придется зазубрить все три азбуки. При этом чтение каждого иероглифа зависит от соседних иероглифов.

Написание японских слов никак не связано с их произношением - их нужно просто запомнить. То есть говорить и писать на японском нужно учиться отдельно. Многие иностранцы вполне уверенно говорят на японском, но не могут прочитать ни слова и совсем не владеют письменностью.

Исландский язык

Исландский язык относится к скандинавским и имеет сложную морфологию. Слова в исландском изменяются по 4 падежам, при этом есть очень много склонений не по правилам. В нем сложные правила спряжения глаголов. Современный исландский по лексике очень близок к древнеисландскому, из-за чего многие слова звучат необычно и требуют запоминания.

Греческий язык

Красивый и очень древний греческий язык привлекает многих, однако сложная система спряжения глаголов и склонения существительных делает его трудным для изучения. Но сначала новичкам в греческом языке придется выучить алфавит, с которым всё тоже непросто. Азбука не похожа ни на кириллицу, ни на латиницу. А гласные звуки могут передаваться разными способами. Правильное написание многих слов нужно просто запомнить.

Также большую сложность для изучающих греческий язык представляют падежи. Их не так много - всего три - но при склонении меняется окончание и ударение слова. Также учить придется все формы глаголов.

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