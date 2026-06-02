Плитку и ламинат вытесняет трендовое покрытие для пола, которое подходит для всех комнат

Такое покрытие позволяет объединить все помещения квартиры в единое пространство.

Трудно представить себе гостиную без ламината или ванную комнату без плитки. Но сегодня такие интерьеры появляются все чаще, и при ремонте в квартирах появляется единый тип напольного покрытия – это полиуретановые полы. Как пишет Dobrzemieszkaj, этот тренд будет особенно заметен в 2026 году.

Полиуретановая смола все чаще вытесняет традиционную плитку и ламинированые панели, поскольку создает трендовое единое напольное покрытие по всему пространству. Это избавляет интерьер от швов, и полностью меняет восприятие квартиры. Пол выглядит как единая, бесшовная плита, плавно переходящая из комнаты в комнату, и даже может заходить на балкон.

Полиуретановое покрытие создается путем заливки специальной смеси на правильно подготовленное основание, чаще всего бетонное. После нанесения и затвердевания образуется идеально гладкая, бесшовная поверхность.

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Популярность наливных полов

Затирка между плитками годами была настоящим кошмаром для домовладельцев. Она темнеет, загрязняется и требует регулярной чистки. Полиуретановое напольное покрытие эффективно решает эту проблему.

Однородная поверхность не имеет щелей, где может скапливаться пыль, влага или грязь. На практике достаточно регулярной уборки пола, без необходимости оттирать швы щеткой.

Полиуретановые полы обладают еще одним преимуществом: они визуально организуют интерьер. Отсутствие перегородок и стыков создает впечатление, что квартира больше, чем есть на самом деле.

Это особенно ценное преимущество в небольших помещениях, где каждый квадратный метр на счету. Однородный пол плавно направляет взгляд по всему пространству, создавая иллюзию большего пространства. Архитекторы стремятся использовать этот эффект в квартирах с открытой планировкой жилых зон.

Внешний вид – это не все. Когда речь идет о напольном покрытии, первостепенное значение имеет износостойкость. Полиуретановая смола – это гибкий, но при этом очень прочный материал.

Оно хорошо выдерживает интенсивную эксплуатацию, поэтому уже много лет используется не только в домах, но и в офисах и общественных местах. Комфорт при ходьбе также важен. По сравнению со многими твердыми поверхностями, полиуретановое напольное покрытие более приятно в использовании.

К тому же полиуретановые полы хорошо подходят для системам подогрева пола. Материал хорошо проводит тепло и не создает проблем при повседневной эксплуатации.

Покрытие из полиуретановой смолы чаще всего его ассоциируют с лофтами. Но оно отлично смотрится в минималистичных квартирах, современных частных домах и даже в интерьерах в индустриальном стиле.

Чем можно заменить кухонный фартук из плитки

Напомним, что в современных интерьерах вместо плитки для кухонного фартука можно использовать керамогранит, акриловый камень или кварц. Такие материалы решают основные запросы владельцев жилья - меньше швов, практичность, надежность и приятная текстура.

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