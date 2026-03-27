Дешево, надежно и красиво: новый вид пола вытесняет ламинат и паркет из современных квартир

Ламинат часто рассматривают как бюджетную альтернативу дереву, однако у него есть проблемы.

При ремонте квартиры многие мечтают об элегантности и тепле натурального деревянного паркета, особенно дубового, который своей неподвластной времени красотой подчеркивает атмосферу интерьера. Однако из-за большой цены это решение для многих остается недоступным. В качестве альтернативы часто на первый план выходит ламинат, однако более дешевые варианты сопряжены с многочисленными недостатками.

Ламинат чувствителен к влаге, что может вызвать разбухание и деформацию, особенно в местах стыков. Кроме того, он склонен к появлению царапин, износу и является более шумным при ходьбе, чем натуральное дерево. А проблемы с соединениями у более дешевых моделей портят эстетический вид. Эти недостатки побуждают многих искать другие решения, например, люксовое виниловое напольное покрытие, которое в последние годы становится все более популярным, пишет Blikk.

Люксовый виниловый пол, то есть покрытия LVT (Luxury Vinyl Tiles) и LVP (Luxury Vinyl Planks), на первый взгляд обманчиво похожи на натуральные материалы, такие как дерево или камень. Благодаря передовым технологиям производства их поверхность имеет рельефный рисунок, который реалистично повторяет текстуру дерева, поэтому их трудно отличить от настоящего паркета.

Этот визуальный эффект в сочетании с более выгодной ценой делает их привлекательной альтернативой для многих. Одним из величайших преимуществ LVT является полная водостойкость, что позволяет использовать его на кухнях, в прихожих и даже в ванных комнатах. Упругость материала обеспечивает более комфортную ходьбу и меньший уровень шума, чем у ламината, что особенно выгодно при повседневном использовании.

Простота укладки

Укладка виниловых напольных покрытий чрезвычайно проста благодаря "клик-системе", которая позволяет планкам легко соединяться друг с другом даже без привлечения специалиста. Для укладки на существующую ровную поверхность не требуются специальные инструменты, планки можно резать обычным ножом, что дополнительно снижает затраты и время на установку.

Цены варьируются в широком диапазоне: базовые модели доступны по цене от 660 грн за квадратный метр (в эквиваленте), в то время как варианты более высокого качества, более толстые и износостойкие, стоят от 880 до 1100 грн. Виниловые полы премиум-класса стоят дороже, но все же значительно дешевле, чем пол из массива дерева, цена которого часто превышает 2200 грн за квадратный метр, не считая затрат на укладку.

Обладает многочисленными преимуществами

К дополнительным преимуществам виниловых напольных покрытий относятся износостойкость, простота обслуживания и совместимость с подогревом пола, что особенно практично в современных домах. Оно не требует лакировки или специального ухода, достаточно регулярно очищать его влажной тканью.

В то же время не стоит игнорировать и недостатки: хотя виниловый пол убедительно имитирует натуральные материалы, он все же не является настоящим деревом, что для некоторых может быть минусом. Более дешевые версии менее устойчивы к вмятинам, вызванным тяжелой мебелью, а сильный солнечный свет может вызвать легкое выцветание, хотя эта проблема менее значима в случае продуктов более высокого качества.

