Специалист объяснила, какие решения более практичные и современные.

Покупая квартиры на вторичном рынке, или делая ремонт в "новостройках", украинцы так или иначе обращают внимание на модные тенденции, стараясь создать для себя не только уютное, но и стильное "гнездышко". Кроме того, некоторые интерьерные решения не особенно удобны при маленькой площади кухни - как, например, громоздкие навесные шкафы.

Украино-немецкий дизайнер интерьера Дарья Усенко в комментарии УНИАН рассказала, из чего бюджетно сделать кухонный фартук и почему плитка уже изжила себя.

Чем плох плиточный фартук на кухню - советы дизайнера

По словам Усенко, люди действительно все чаще отказываются от стандартных кухонных фартуков из плитки, в первую очередь, из-за того, что на рынке появилось большое количество альтернативных вариантов.

Отказ от плиточных фартуков продиктован современными архитектурными трендами. Сейчас мы все больше и больше забываем о стандартных кухнях – то есть технических помещениях за закрытой дверью. Эксперт отмечает, что современная кухня – это уже продолжение гостиной:

"Когда в гостиной находится фартук из мелкой плитки, для людей он создает визуальный шум, а им хочется видеть что-то более монолитное, чистое".

Кроме того, дизайнер напоминает, что у фартука из плитки есть свои недостатки:

швы - за ними непросто ухаживать, и со временем они могут терять свой эстетичный внешний вид и впитывать жир.

сложность демонтажа - для замены фартука придется делать грязный ремонт, поскольку плитка жестко фиксируется и ее нужно будет сбивать перфоратором.

"Решить проблему со швами можно с помощью эпоксидной затирки - жидкого пластика со специальными наполнителями. В отличие от цементной затирки, этот материал вообще ничто не поглощает – ни жир, ни воду, ни вино, ни соки. Цвет шва со временем остается таким же, как и в первый день его нанесения.

Но нанесение таких швов обычно в два или три раза дороже, чем обычная затирка, так же не все мастера умеют работать с этим материалом", - говорит дизайнер.

Однако, кроме минусов, у плитки есть и плюсы, о которых также упомянула эксперт. Если вы так и не решили, что можно придумать вместо фартука на кухне, и склоняетесь к плитке, вам будет полезно узнать о ее преимуществах:

Колоссальное разнообразие форм - она может быть абсолютно разных размеров, и ее можно найти под любой бюджет.

она может быть абсолютно разных размеров, и ее можно найти под любой бюджет. Термо- и влагостойкость - ей не страшны ни пар от кастрюли, ни брызги раскаленного масла, ни другие загрязнения. Плитка не боится химии и не царапается так легко, как, например, краска или пластиковые панели. И она не так быстро выгорает, как пластик.

- ей не страшны ни пар от кастрюли, ни брызги раскаленного масла, ни другие загрязнения. Плитка не боится химии и не царапается так легко, как, например, краска или пластиковые панели. И она не так быстро выгорает, как пластик. Стыковка фартука кухни и столешницы - можно смонтировать плитку таким образом, что она просто становится сверху на столешницу, между ними делают силиконовый шов и никакие дополнительные элементы не нужны, и внутрь профиля не забивается грязь.

Усенко считает, что плитка из дизайна никуда не уйдет, она будет использоваться, просто, возможно, не мелкая, а средняя или более крупного формата. "Мозаика же выбирается нечасто, только если это соответствует стилистическому направлению всего пространства", - добавила специалист.

Какой материал лучше для фартука на кухне в 2026 году

По словам дизайнера, сейчас у людей первый запрос – меньше швов, больше монолита, натуральные текстуры, спокойные цвета. Дизайнеры интерьеров смотрят на материалы, которые соответствуют таким запросам, а также учитывают пропорцию "цена/качество":

"По таким критериям, мы больше всего склоняемся к керамограниту, акриловому камню или кварцу".

Также хорошими материалами Усенко назвала стекло, "ашпель" (HPL-панель (профессионалы называют материал "ашпель"; это компакт-ламинат, декоративный пластик, он сделан на основе крафт-бумаги и смол) или компакт-плиты. Кроме того, она отметила, что сейчас в тренде керамогранит, так как он выглядит довольно цельно, может монтироваться без швов или почти без них, и он самый долговечный.

Наиболее удачным вариантом в будущем в рамках среднего ценового сегмента дизайнер считает "ашпель", потому что он:

монтируется с минимальным количеством швов;

благодаря ему в интерьере есть визуальная чистота;

материал дешевле камня;

если его захочется поменять, не нужно будет делать ремонт на всей кухне;

на рынке представлено множество текстур - под дерево, и под бетон, и даже под металл;

материал практичный в уходе.

Микроцемент, который также нравится многим, Усенко не относит к практичным материалам. По ее словам, он интересный (без швов и подходит под разные стили), однако имеет свои нюансы. Во-первых, сложный в монтаже - у мастера должны быть золотые руки, иначе, говорит эксперт, если что-то делать неправильно, на поверхности могут появиться пятна, неровности и трещины. Во-вторых, он "боится" ударов и химических моющих средств. К тому же, эксперт говорит, что микроцемент - недешевое удовольствие, да и сама работа по его нанесению стоит дорого.

Из чего сделать фартук на кухне недорого - стоит ли покупать самоклеющиеся панели

Дизайнер считает, что можно обратить внимание на закаленное стекло: "Такие фартуки из стекла хорошо смотрятся даже в маленьких пространствах. Они визуально увеличивают пространство. Речь идет об однотонных, монохромных решениях.

У стеклянных фартуков очень много плюсов и в разных стилях они будут классно смотреться. И дешево и сердито – это, скорее всего, именно об этом материале".

Кроме того, Усенко объяснила, насколько хороши самоклеящиеся кухонные фартуки. Она говорит, что, по большому счету, это просто наклейки. Их клеят прямо на стену или поверх старой плитки. Плюсы - очень дешево и максимально быстро, монтаж можно сделать самостоятельно. Минус, по мнению эксперта, существеннее - это временный вариант, потому что панели быстро выцветают, могут отклеиваться при воздействии высоких температур.

При этом фартук для кухни из пластика - уже вариант получше. Дизайнер перечисляет плюсы - быстрый самостоятельный монтаж, разные стили и расцветки, низкая цена. Минусы - панели из пластика могут желтеть, выгорать, легко царапаться и также портиться от пара из чайника или кастрюль на плите. Однако Усенко признает, что такие панели очень популярны, потому что выглядят минималистично и стоят намного меньше, чем плитка.

справка Дарья Усенко Дизайнер Родилась и жила в Харькове. Училась в Харьковском национальном университете строительства и архитектуры по специальности архитектор. Окончила вуз в 2017 году - получила степень "бакалавра". После получения высшего образования начала карьеру дизайнера интерьера - работала с частными клиентами. Полномасшабное вторжение РФ в Украину стало причиной переезда в Германию. Там продолжает создавать дизайн проекты для частных домов и квартир.

