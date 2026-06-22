Эта популярная добавка в мороженом и йогуртах разрушает кишечник и ведет к диабету, - ученые

Она повышает проницаемость кишечника и может привести к диабету 2-го типа.

Его можно найти в йогуртах, мороженом, растительных напитках и многих продуктах категории "фит". Ученые бьют тревогу, ведь популярная пищевая добавка, обозначаемая символом E407, может нарушать работу кишечника и повышать риск метаболических нарушений.

Каррагинан – известная пищевая добавка с символом E407, широко применяемая в десертах, молочных продуктах и растительных напитках, – может иметь опасные последствия для здоровья, предупреждают немецкие учёные. Новейшие исследования также указывают на возможную связь каррагинана с воспалениями и диабетом 2-го типа, пишет Rynekzdrowia.

Исследования показывают, что каррагинан может способствовать развитию хронических воспалительных заболеваний кишечника, язв, а также повышению уровня сахара в крови.

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Тревожный эффект каррагинана (E407)

Ученые изучали влияние каррагинана на пищеварительную систему человека и на углеводный обмен.

Они обнаружили, что это вещество повышает проницаемость тонкого кишечника – что, по всей вероятности, является следствием возникающего воспаления и дальнейших проблем со здоровьем.

Каррагинан широко применяется в пищевой промышленности как эмульгатор и загуститель. Чаще всего его добавляют в следующие продукты:

готовые молочные десерты

мороженое

йогурты и плавленые сыры

так называемые растительные молоки

колбасные изделия и мясные продукты

продукты категории "лайт"

готовые супы и соусы

шоколадные и фруктовые напитки

желейные конфеты и сладости

Уже некоторое время высказываются предположения о его негативном влиянии на работу пищеварительной системы. Теперь этим вопросом занялись учёные под руководством проф. Роберта Вагнера и проф. Норберта Стефана из Германского центра исследований диабета (DZD).

Они разделили группу молодых здоровых мужчин с ИМТ ниже 30 на две части: одной давали каррагинан в количестве, соответствующем 2–3 среднесуточным дозам, потребляемым жителями США, другой – плацебо. Обе группы наблюдались в течение двух недель.

Результаты показали повышение проницаемости тонкого кишечника – что, по всей видимости, было следствием кишечного воспаления.

"Наше исследование предполагает, что потребление каррагинана, как и наблюдалось в экспериментах на животных, может нарушать функцию кишечного барьера. А это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и повышать риск воспалительных заболеваний", – пояснил проф. Вагнер.

Данные также показали, что диета, богатая каррагинаном, может снижать чувствительность к инсулину, что нередко приводит к развитию диабета 2-го типа. Важно отметить, что этот эффект наблюдался исключительно у участников с более высокой массой тела.

У мужчин с лишним весом каррагинан вызывал также более высокие воспалительные показатели в крови и признаки воспаления в гипоталамусе – части мозга, отвечающей за обмен сахаров и аппетит.

"Наше исследование показывает, что у молодых здоровых людей метаболические последствия употребления каррагинана ещё не проявляются. Однако у людей старшего возраста с избыточным весом эффекты уже выражены. Впрочем, для подтверждения этого необходимы дальнейшие исследования на конкретных популяциях", – сказал проф. Стефан, соавтор публикации в BMC Medicine.

По его словам, учитывая широчайшую распространённость каррагинана в продуктах питания, его потенциально негативное влияние на здоровье следует воспринимать очень серьёзно.

"Важно, чтобы мы лучше понимали, как пищевые добавки могут воздействовать на наш организм – только так мы сможем формулировать осознанные рекомендации для общества", – заключил он.

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог назвала 6 продуктов, в которых клетчатки ещё больше, чем в фасоли.

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