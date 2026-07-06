Готовим мороженое дома: рецепт, не требующий специальной техники

Как приготовить любимое лакомство, имея под рукой только сливки, сахарную пудру и сгущенное молоко.

Летом мороженое – один из самых популярных десертов, и его вполне можно приготовить дома. Способ приготовления зависит от того, какой именно вид мороженого вы хотите получить, пишет издание marthastewart.

Существует несколько основных видов домашнего мороженого. Мороженое на заварной основе готовят с использованием яичных желтков – это самый насыщенный вариант, в котором яйца выступают в качестве естественного стабилизатора.

Филадельфийский стиль (его ещё называют американским или нью-йоркским) обходится без яиц и не требует варки.

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Есть также беяичный вариант – на основе сливочного сыра и кукурузного крахмала, он получается густым и бархатистым.

Отдельно существует мороженое без мороженицы – его готовят на основе взбитых сливок, поэтому по консистенции оно скорее напоминает мусс.

Рецепт классического заварного мороженого:

Взбейте яичные желтки с сахаром, постепенно влейте молоко.

Варите смесь на среднем огне, постоянно помешивая, 5–10 минут – пока она не начнёт обволакивать ложку.

Процедите готовую основу в миску, поставленную на лёд, чтобы остановить процесс приготовления.

Когда смесь остынет, добавьте ароматизаторы (например, ванильный экстракт). Делать это на горячей основе не стоит – смесь может расслоиться.

Взбейте основу в мороженице до консистенции мягкого мороженого – дальше взбивать не нужно, иначе вместо крема начнёт образовываться масло, и текстура испортится.

Добавки вроде шоколадной стружки, кусочков ягод или орехов добавляйте уже после взбивания, перед заморозкой.

Рецепт мороженого без мороженицы:

Взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до консистенции взбитых сливок.

Осторожно смешайте со сгущенным молоком.

По желанию добавьте ароматизаторы.

Перелейте смесь в герметичный контейнер и поставьте в морозильник на час.

Перемешивайте смесь каждый час в течение четырёх часов.

После этого оставьте контейнер в морозильной камере еще на два часа, не трогая, – и мороженое готово.

Домашнее мороженое хранится недолго – примерно месяц в морозильной камере, поскольку в нём нет стабилизаторов, которые продлевают срок годности магазинных вариантов.

Готовое мороженое следует плотно утрамбовывать в контейнере, удаляя воздушные пузырьки, – именно они вызывают образование кристаллов льда, которые портят консистенцию продукта после заморозки. Сверху на мороженое сразу кладут пищевую пленку – и повторяют это каждый раз после того, как набрали порцию, чтобы сохранить гладкую и кремовую текстуру.

Ранее УНИАН писал о рецепте летнего торта "Битое стекло".

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