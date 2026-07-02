Как мороженое влияет на сахар в крови: диетологи указали важные моменты

Мороженое может повышать уровень сахара в крови, но не так, как другие десерты.

Лето – это сезон мороженого, и редко когда жаркий день обходится без порции холодного лакомства. Как пишет verywellhealth.com, мороженое влияет на уровень сахара в крови, однако совсем не так, как конфеты или газировка. Количество съеденного, состав мороженого и то, с чем вы его едите, – все это играет роль в реакции вашего организма.

1. Уровень сахара в крови начинает повышаться

Организм расщепляет мороженое на глюкозу в процессе пищеварения. По мере того, как эта глюкоза попадает в кровоток, уровень сахара в крови начинает повышаться.

Количество углеводов в порции существенно влияет на то, насколько повысится уровень сахара в крови.

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2. Пищеварение замедляет процесс

Из-за жира в мороженом глюкоза поступает в кровоток медленнее, чем из низкожирной, сладкой пищи. Это изменяет время повышения уровня сахара в крови и его пиковое значение.

На замедление пищеварения влияют несколько факторов:

Содержание жира в мороженом

Количество съеденного продукта

Употребление мороженого отдельно или с другими продуктами

Индивидуальные особенности пищеварения

3. Пик может наступить позже, чем ожидалось

Исследования показывают, что поскольку пищеварение замедляется после употребления мороженого, уровень сахара в крови может достичь пика позже, чем вы ожидаете. Однако более медленный подъем не обязательно означает меньший подъем. Углеводы все еще усваиваются и могут влиять на уровень сахара в крови.

4. Размер порции влияет на реакцию

Размер порции может оказывать удивительно большое влияние на уровень сахара в крови. Например, порция мороженого объемом полстакана содержит гораздо меньше углеводов, чем большая миска или огромная порция в ресторане.

Для большинства людей количество мороженого имеет большее значение для уровня сахара в крови, чем выбранный вкус.

5. Ингредиенты влияют на результат

Не все виды мороженого идентичны по питательной ценности. Некоторые сорта содержат больше добавленного сахара, в то время как другие содержат больше белка, клетчатки или заменителей сахара, которые могут повлиять на то, как организм перерабатывает углеводы.

При этом мороженое с пониженным содержанием сахара все равно повышает уровень сахара в крови из-за общего содержания углеводов, хоть и меньше, чем традиционное мороженое, показывают исследования.

6. Реакция у всех разная

Два человека могут съесть одинаковое количество мороженого и получить разное повышение сахара в крови. Такие факторы, как возраст, уровень активности, качество сна, стресс и общее состояние метаболизма, играют роль в том, как организм справляется с глюкозой.

7. Еда имеет значение

Мороженое редко едят отдельно. Его употребление после ужина, в сочетании с тортом на дне рождения или подача с фруктами могут влиять на общую реакцию уровня сахара в крови.

Исследования показывают, что компоненты всей вашей еды, такие как белки, жиры и клетчатка, влияют на уровень сахара в крови после еды. Именно поэтому эксперты рассматривают ваши общие пищевые привычки, а не только один продукт.

Ранее диетологи рассказали, что лучше для контроля уровня сахара в крови - арбуз или банан.

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