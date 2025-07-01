Чтобы не расходовать воду для полива впустую, подбирайте правильное время суток.

Наступает самый жаркий период года, когда растения больше всего нуждаются в воде. Каждому фермеру нужно знать, как правильно поливать огород летом, чтобы был впечатляющий урожай. Оказывается, недостаточно просто лить жидкость под корень. Если выбрать неправильное время суток, то ваши усилия окажутся напрасными.

Когда лучше поливать растения летом

Эксперты по садоводству Дон Шуинар и Сара Рубенс рассказали изданию The Spruce, какой полив - лучше утренний или вечерний. Не всем дачникам известно, что эффективность процедуры зависит от времени на часах.

По словам эксперта, наихудший период, когда поливать сад, это с 10 до 16 часов. Это пик солнечной активности, когда земля прогревается больше всего. Если полить почву, то влага быстро испарится и даже не успеет достичь корней. В итоге вы лишь впустую потратите воду, особенно если используете автоматические системы полива с большим расходом.

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Садовники назвали ещё одну опасность дневного полива - появление солнечных ожогов на листьях. Капли воды усиливают воздействие солнечных лучей на растения, как увеличительные стекла. Это особенно опасно для молодых побегов и в ясную погоду.

Тогда когда нужно поливать огород? Агрономы рекомендуют делать это между 5 и 9 часами утра. Обычно в это время на улице прохладно, а земля за ночь остывает. Влага дольше задержится в почве и полив будет эффективным. Если период упущен, то можно перенести процедуру на вечер, после 17 часов.

Но между тем, когда лучше поливать огород - утром или вечером, эксперты всё же рекомендуют первую половину дня. Если увлажнить растения на ночь, то капли останутся на листьях до утра, повышая вероятность грибковых болезней.

Обратите внимание, что всё перечисленные правила также касаются комнатных растений на подоконниках.

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