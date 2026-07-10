Как часто нужно поливать растения в горшках во время жары: эксперты назвали сроки

В жаркую погоду растения в контейнерах лучше всего поливать утром.

Во время жары обеспечить достаточное увлажнение растенийв горшках может быть очень сложно. Поскольку в горшках меньше почвы и они нагреваются быстрее, чем грядки, влага испаряется быстрее, а это значит, что растения в них часто требуют более частого ухода. Поэтому эксперты по садоводству поделились с martha stewart своими лучшими советами по поливу растений в контейнерах во время жары.

Как часто (и когда) поливать?

Во время жары большинство растений в горшках следует проверять раз в день утром, а некоторым требуется полив как минимум два раза.

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"Самая распространенная ошибка во время чрезвычайно жаркой погоды – недостаточный полив. Некоторые садоводы придерживаются одного и того же графика полива, несмотря на экстремальные температуры или виды растений", - подчеркнула эксперт по садоводству Памела Кроуфорд.

Главное в этом вопросе - внимательно следить за своими растениями в контейнерах.

"Во время жары лучше всего поливать растения в контейнерах утром. Растения эффективнее поглощают воду, когда к вечеру успевают остыть и восстановиться. Это также обеспечивает их влагой и готовит к дневной жаре", - объяснила Стеф Грин, основательница компании Contained Creations.

Как правильно поливать?

Важна не только частота полива, но и способ. Во время жары растения сталкиваются с дополнительными стрессовыми факторами, поэтому еще важнее убедиться, что вы поливаете правильно. Беспорядочный полив или полив по поверхности листьев может препятствовать нормальному поглощению воды почвой.

"Поливайте медленно и осторожно у основания растений, периодически делая паузы, чтобы дать почвенной смеси время впитать влагу. Продолжайте полив, пока не увидите, что вода вытекает из дренажных отверстий в горшках, что свидетельствует о том, что почвенная смесь впитала столько влаги, сколько могла на тот момент", - говорит Грин.

Дополнительные рекомендации по уходу

Несмотря на то, что универсального правила для полива растений в контейнерах не существует, всегда следует учитывать три ключевых фактора - размер контейнера, вид растения и температуру.

"Размер горшка существенно влияет на то, как быстро почва в нем высыхает. В более крупных горшках содержится больше почвенной смеси, которая дольше удерживает влагу и помогает защитить корневую зону от летней жары", - подчеркнула эксперт.

По её словам, в небольших горшках объём почвенной смеси ограничен, поэтому они высыхают быстрее и обеспечивают меньшую защиту.

"Это приводит к необходимости более частого полива", - добавила она.

Кроме того, тип растения также играет роль.

"Как правило, растения, накапливающие воду в листьях, например суккуленты, нуждаются в меньшем количестве воды, чем растения с тонкими листьями", - отмечает Кроуфорд, указывая при этом, что бывают исключения.

Другие советы экспертов

Ранее садоводы объяснили, когда обрезать пионы и как не навредить растению. По их словам, сначала стоит заняться обрезкой, которая помогает не только снизить риск заболеваний, но и способствует здоровому росту и обильному цветению.

Также эксперты предупредили о растениях, которые быстро захватывают соседние участки. Поэтому прежде чем высаживать очень необычное экзотическое растение, следует проверить, не является ли оно проблемным видом.

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