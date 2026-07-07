7 ошибок при поливе огорода, которые оставят вас без урожая: советы опытных садоводов

Специалисты рассказали, как правильно поливать огород, чтобы добиться хорошего урожая.

Правильный полив – один из главных факторов, от которого зависит урожай овощей. Даже плодородная земля и качественные семена не помогут, если растения регулярно поливать неправильно.

Эксперты назвали 7 распространенных ошибок, которые могут ослабить культуры, спровоцировать болезни и значительно снизить количество плодов, пишет Bhg.

Ошибка №1: перелив или пересушивание

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Молодые растения особенно чувствительны к нехватке влаги. Если почва пересыхает, семена могут не взойти, а рассада – погибнуть. Однако избыток воды также опасен, поскольку способствует развитию корневой гнили и других грибковых заболеваний.

Специалисты посоветовали поддерживать почву равномерно влажной, не допуская ее заболачивания.

Ошибка №2: частый поверхностный полив

Многие огородники поливают грядки понемногу, но почти каждый день. Такой подход считается неэффективным, поскольку корни начинают развиваться у поверхности почвы и становятся более уязвимыми к жаре.

Лучше поливать растения реже, но обильно, чтобы вода проникала глубоко в грунт и стимулировала развитие мощной корневой системы.

Ошибка №3: игнорирование количества осадков

Овощным культурам обычно требуется около 25 мм влаги в неделю с учетом дождей и полива.

Чтобы не переливать растения, специалисты рекомендовали следить за дождями и ориентироваться на влажность земли.

Ошибка №4: недостаточный полив контейнеров и высоких грядок

Овощи, выращиваемые в контейнерах или на приподнятых грядках, нуждаются в более частом поливе, чем растения в открытом грунте. Почва в таких условиях быстрее прогревается и теряет влагу.

Поэтому уровень влажности следует регулярно проверять, особенно в жару.

Ошибка №5: полив в разгар жары

Лучшее время для полива – раннее утро. В полдень значительная часть воды быстро испаряется, не успевая попасть к корням, а вечерний полив может создать благоприятные условия для развития грибковых заболеваний.

Ошибка №6: полив листьев вместо почвы

Растения получают воду через корневую систему, а не через листья. Попадание влаги на листву увеличивает риск распространения болезней.

Поэтому воду рекомендуется направлять непосредственно под корень, используя лейку без сильного распыления, капельный полив или специальные шланги.

Ошибка №7: разбрызгивание земли на листья

Во время полива частицы почвы могут попадать на листья вместе с возбудителями различных заболеваний.

Чтобы этого избежать, опытные садоводы посоветовали оветуют использовать мягкий полив и мульчировать почву вокруг растений. Это уменьшит разбрызгивание земли во время дождя или полива и поможет дольше сохранять влагу.

Эксперты отметили, что соблюдение этих простых правил поможет растениям сформировать крепкую корневую систему, избежать болезней и обеспечить богатый урожай на протяжении всего сезона.

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