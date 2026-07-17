Муравьи больше не будут беспокоить: 10 растений, которые отпугнут их от вашего сада

Некоторые растения обладают ароматом, который не нравится муравьям и помогает естественным образом уменьшить их количество на участке.

Муравьи иногда приносят пользу саду, но их чрезмерное количество может наносить вред растениям и создавать неудобства. Некоторые растения способны естественным образом отпугивать этих насекомых с участка, пишет Better Homes & Gardens.

Муравьи играют важную роль в природе: они помогают контролировать некоторых вредителей и распространять семена растений. Однако большое количество этих насекомых в саду может стать нежелательной проблемой.

Особенно часто муравьи появляются возле грядок, в цветочных горшках и на участках с растениями, где ищут пищу и укрытие.

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Некоторые виды растений обладают сильным ароматом, который муравьи не любят. Их можно высадить возле овощных культур, клумб или контейнеров, чтобы уменьшить количество насекомых. Такие растения не только помогают отпугивать муравьев, но и могут стать полезным дополнением к саду.

Вот несколько вариантов, на которые стоит обратить внимание.

Мята

Мята известна своим сильным ароматом, который помогает отпугивать муравьев и других садовых вредителей. Чаще всего для этого используют перечную и вьющуюся мяту, но подойдут и другие растения из этого семейства. Из-за быстрого разрастания растение лучше выращивать в горшках или на отдельных грядках.

Герань душистая

Это растение содержит гераниол – природное соединение с легким лимонным ароматом, которого муравьи избегают. Растение можно высаживать в саду или держать в горшках у входа в дом. Оно также помогает отпугивать комаров и других вредителей.

Луковые

Чеснок, лук, шнитт-лук и другие растения семейства луковых обладают сильным, похожим на серу запахом, который не нравится муравьям и многим насекомым. Их можно высаживать по периметру сада или размещать в горшках возле дома.

Хризантемы

Хризантемы содержат пиретрины – природные соединения, которые помогают отпугивать различных вредителей, в частности муравьев. Для сада лучше выбирать выносливые сорта, которые можно выращивать как многолетние растения. Комнатные и горшечные хризантемы также обладают таким эффектом, но обычно их выращивают только один сезон.

Лавровый лист

Лавр имеет ароматные листья, которые помогают отпугивать муравьев. В тёплом климате он может вырасти в большое дерево, а в более холодных регионах его обычно выращивают в горшках, которые на зиму переносят в помещение. Листья лавра также используют в качестве пряной приправы.

Розмарин

Сильный аромат розмарина не только придает вкус блюдам, но и помогает отпугивать муравьев и других вредителей. Растение можно выращивать в саду или в горшках. В холодном климате розмарин лучше переносить на зиму в помещение.

Лаванда

Лаванда привлекает опылителей своими цветами, но запах её листьев не нравится муравьям. Её можно выращивать в саду или в контейнерах. Лучше всего растение растёт на солнечных участках с лёгкой почвой и хорошим дренажом.

Лемонграсс

Лемонграсс обладает насыщенным лимонным ароматом, которого муравьи стараются избегать. В большинстве регионов его лучше выращивать в контейнерах, поскольку растение не переносит морозов. В тёплом климате его можно высаживать непосредственно в саду или возле дорожек.

Полевая мята

Это растение из семейства мятных выращивают не только из-за декоративных фиолетовых цветов, но и из-за способности отпугивать муравьев и других вредителей. Она хорошо переносит холод и может расти как многолетник, но, как и другие виды мяты, быстро разрастается.

Эвкалипт

Эвкалипт известен насыщенным ароматом, который помогает отпугивать муравьев. Его можно выращивать в саду или в больших горшках. Помимо защитных свойств, растение обладает декоративной серебристо-зеленой листвой, которая украшает участок.

Подробнее о борьбе с вредителями

Ранее эксперты посоветовали эффективное средство, чтобы муравьи не заползали в дом. Как отмечалось в материале, эта специя, которая чаще всего есть в кухонном шкафу, поможет отпугнуть их от участка.

Также УНИАН писал о том, как использовать кофейную гущу, чтобы отпугнуть гусениц, муравьев и тлю. Подчеркивалось, что для того, чтобы этот способ сработал, в кофейной гуще не должно быть следов сахара, молока и других добавок.

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