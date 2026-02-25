В Японии обнаружили паразитический вид муравьев, у которого нет самцов: как это возможно

Ученые подтвердили, что этот вид полностью лишен рабочих особей и самцов.

Редкий вид муравьев, эндемичный для Японии, оказался единственным видом, в котором отсутствуют как рабочие особи, так и самцы, поэтому он состоит только из королев. Об этом пишет The Independent.

"Муравьиные колонии обычно состоят из репродуктивных самок, также известных как королевы, и нерепродуктивных рабочих самок, а также самцов, которые погибают вскоре после спаривания", - напомнили в материале.

На протяжении почти 40 лет ученые подозревали, что редкий паразитический муравей Temnothorax kinomurai производит только особи королев, но до сих пор не было никаких доказательств этого.

"Это было удивительным открытием, поскольку в муравьиных колониях рабочие муравьи проводят всю свою жизнь, ухаживая за королевой, собирая пищу, защищая гнездо и выкармливая молодых муравьев. А убийство королевы муравьями является чрезвычайно редким явлением в природе, поскольку она является центральной фигурой для выживания колонии", - подчеркнули в публикации.

Также последние исследования показывают, что кроме убийства королевы-хозяйки, T kinomurai размножается бесполым путем, создавая клоны себя, и обманывает выживших рабочих-хозяев, заставляя их воспитывать потомство.

Во время исследования ученые собрали шесть колоний с королевами T kinomurai и вырастили их в коробках в лаборатории. Ученые смогли развести и вырастить в лаборатории 43 потомка королевы T kinomurai, а впоследствии другой осмотр муравьев показал, что среди них не было самцов.

"Ученые обнаружили, что яйца развивались в новых королевах, никогда не оплодотворяясь самцами муравьев. Затем они проанализировали королев муравьев под микроскопом и обнаружили, что их половые органы не использовались, что в основном указывает на то, что все потомство было клонами", - добавили в The Independent.

После наблюдения за несколькими колониями и популяциями этого вида, ученые подтвердили, что этот вид полностью не имеет рабочих особей и самцов.

"Итак, наши данные свидетельствуют, что жизненный цикл T. kinomurai характеризуется уникальным сочетанием безработного паразитизма и партеногенеза, то есть способности производить женское потомство из неоплодотворенных яиц", - подчеркнули ученые в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

