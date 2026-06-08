Как легко избавиться от муравьев в квартире: понадобятся лишь подручные средства

Далеко не всегда стоит бежать в магазин за средством от насекомых.

С наступлением теплого времени года муравьи становятся все более ощутимой проблемой. Достаточно всего нескольких крошек на кухонной столешнице или приоткрытой двери, чтобы они пробрались внутрь квартиры или дома.

Как пишет nlc, далеко не всегда стоит бежать в магазин за средством от насекомых. Существует немало естественных способов, которые помогут отпугнуть непрошенных гостей.

Отмечается, что одним из лучших средств против муравьев является масло перечной мяты. Оно сбивает насекомых с толку.

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В издании напомнили, что муравьи ориентируются по запаховым следам, поэтому сильные запахи могут затруднить им следование по маршрутам. Масло перечной мяты может быть особенно эффективно для этой цели.

Достаточно смешать несколько капель масла с водой, а затем распылить его на подоконники, дверные коробки и места проникновения насекомых. В проблемных местах можно также разместить ватные диски, смоченные в растворе.

Также в издании порекомендовали использовать белый уксус и лимонный сок. Запах этой смеси также может сбить муравьев с толку.

Уксус, разбавленный водой, можно использовать в качестве спрея в тех местах, где часто появляются муравьи. Подоконники и дверные коробки, натертые лимонным соком, также могут отпугнуть насекомых.

Кроме того, в издании советуют не выкидывать кофейную гущу. Из-за сильного запаха кофейной гущи многие используют ее в качестве естественного средства от муравьев.

Кофейную гущу можно разместить в небольших мисочках возле окон или дверей, а также рассыпать вокруг террасы. Запах со временем ослабевает, из-за чего его стоит обновлять каждые несколько дней.

В издании подчеркнули, что лучшим решением является профилактика. Не стоит оставлять кусочки пищи в доступных для насекомых местах. Их необходимо регулярно убирать, а продукты хранить в закрытых контейнерах.

Как избавиться от муравейника на участке

Ранее в Better Homes & Gardens рассказали, как быстро избавиться от муравейника на участке. Это можно сделать без "химии", дорогих препаратов и вызова специалистов.

Один из самых простых способов - разровнять муравейник граблями или лопатой. Также можно попробовать устроить муравьям потоп.

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