Сладкие и сочные: какие сорта помидоров считаются лучшими

Нет ничего вкуснее сладкого, сочного и идеально спелого помидора. Однако иногда можно выбрать твердый и недозрелый овощ, который будет слишком спелым и мягким. Поэтому издание Stirile Pro TV объяснило, как правильно выбирать помидоры, чтобы они были самыми вкусными.

Самые сладкие сорта помидоров, которые вы можете найти на рынке

"Бычье сердце"

Среди самых известных традиционных сортов есть "Бычье сердце", которое выращивают преимущественно в домашних хозяйствах и садах. Его ценят за сладкий вкус, сочную текстуру и впечатляющий размер плодов.

"Помидоры могут достигать даже 600-700 граммов и имеют мало семян. Благодаря своей специфической форме этот сорт легко узнать на рынке. Кроме того, он обладает хорошей устойчивостью к болезням", - добавили в материале.

Томат Бузо

Это полупоздний сорт с крепкими растениями и хорошей устойчивостью к основным возбудителям болезней. Плоды крупные, мясистые и очень вкусные, их средний вес составляет около 180-200 граммов.

Balkan F1

Это болгарский гибрид, известный своими сладкими и плотными плодами. Помидоры круглые, вкусные, а их средний вес составляет от 100 до 130 граммов.

Кристалл F1

Также в список вкусных сортов входит Кристал F1, ранний гибрид, который дает очень хорошие результаты в закрытых помещениях. Часто его выращивают в теплицах благодаря урожайности и качеству плодов.

Как определить, созрел ли помидор естественным образом

Несмотря на распространенные представления о цвете или форме, помидор считается спелым, когда он становится слегка мягким на ощупь.

Стоит знать, что помидоры производят сахара путем фотосинтеза не только в зеленых листьях, но и в плодах. Около 80% вкуса помидора происходит от энергии, произведенной в листьях, остальное - от самого плода.

Также существуют различные типы фотосинтетических молекул, и не все они одинаково мощны.

Кроме того, самые сильные молекулы требуют больше всего времени, чтобы "разложиться" после того, как плод полностью созреет, именно поэтому помидор может сохранять зеленые или оранжевые оттенки даже при максимальной зрелости.

Другие советы экспертов

