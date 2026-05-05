Как легко снять кожицу с помидоров: эксперты назвали простые способы без лишних усилий

Для этого вам больше не понадобится кипяток.

Если мы хотим съесть помидор, то не обязательно очищать его от кожицы. Однако бывают ситуации, когда это нужно сделать. Один из популярных способов - это ошпарить их кипятком, но если помидоров много, то это может быть неудобно. Поэтому издание Kobieta.Gazeta.PL рассказало, как это сделать по-другому.

Почему мы очищаем помидоры?

Диетологи говорят, что не стоит снимать кожицу с помидора.

"Это не совсем хорошая идея - снимать кожицу", - сказала диетолог Йоланта Флейшар-Ольшевская.

Но некоторым людям наличие кожицы не нравится. В частности, люди с чувствительной пищеварительной системой, проблемами желудочно-кишечного тракта и дети могут испытывать трудности с перевариванием. Также кожица мешает получить однородную и гладкую консистенцию консервов, соусов и супов, поэтому иногда приходится потратить время и очистить помидоры.

Как снять кожицу с помидоров?

Самым распространенным методом очистки помидоров от кожицы является обливание их кипятком и погружение в него на несколько секунд. Чтобы ускорить и облегчить весь процесс, следует помнить о двух вещах:

сделайте крестообразный надрез на кожице с противоположной стороны плодоножки,

быстро охладите ошпаренные помидоры в холодной воде, желательно со льдом.

После этого способа кожица должна отйти без проблем практически сама. Хотя большинство людей так и поступает, не все знают, что есть и другие способы.

Для того, чтобы избавиться от кожицы с помощью других методов, в каждом из них сначала нужно сделать на кожице крестообразный надрез, лучше всего возле плодоножки. Благодаря этому потом будет легче очистить помидоры.

Микроволновка

Нагревайте помидоры в течение нескольких секунд, не держите их дольше, ведь они могут взорваться.

Духовка

Положите помидоры на противень и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте до 15 минут, пока они немного не размягчатся, или дольше, если вы сразу хотите приготовить из них суп.

Морозильная камера

Оставьте помидоры в морозильной камере хотя бы на ночь. После чего облейте их теплой водой, кожица должна отйти без труда.

"Помните, что эти методы лучше всего подходят для помидоров, которые вы собираетесь использовать для супов, соусов или домашнего пюре. Если вы чистите их для бутербродов, лучше остановитесь на классическом бланшировании или коротком нагревании в микроволновке", - посоветовали в материале.

Другие советы экспертов

