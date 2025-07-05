Многие такого от употребления помидоров и не ожидали.

Помидор — овощ, из-за которого миллионы людей ждут наступления лета. Тем более, что он не только вкусный, но и невероятно полезный, ведь являетя мощным источником калия и витамина С.

Также не стоит забывать про антиоксиданты, которые поддерживают здоровье сердца и могут снижать риск развития рака, пишет VeryWell Health. В общем, у помидоров очень много "плюсов".

Поддержка здоровья сердца

Один средний помидор содержит примерно столько же калия, сколько и банан. Калий и натрий — важнейшие электролиты, необходимые для работы сердца. Они обеспечивают его сокращение и расслабление, а калий помогает расслаблять кровеносные сосуды.

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Большинству людей с высоким давлением будет полезен высокий уровень калия, клетчатки и ликопина, содержащихся в помидорах. Хотя все эти питательные вещества важны, именно ликопин связывается с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, согласно исследованиям.

Восстановление после физических нагрузок

Калий, натрий, магний и фтор в помидорах могут снижать мышечную боль и усталость после тренировок. Магний особенно важен для сокращения мышц, поэтому употребление помидоров до или после физической активности поможет восполнить его запасы.

Высокое содержание воды в плоде также способствует гидратации. Кроме того, витамин С оказывает противовоспалительное действие и может помогать восстановлению после тренировок.

Защита от деменции

Одно исследование показало, что люди, потребляющие больше калия и меньше натрия, демонстрируют лучшую когнитивную функцию. Другое исследование изучало влияние каротиноидов — антиоксидантов, придающих цвет овощам, — на здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

У людей с более высоким уровнем лютеина и зеаксантина (оба присутствуют в приготовленных помидорах) отмечалась более низкая частота деменции.

Баланс уровня сахара в крови

Помидоры имеют низкий гликемический индекс, поэтому подходят как перекус без резких скачков сахара в крови.Клетчатка помогает регулировать уровень глюкозы и способствует нормализации стула.

Нарингенин — полифенол, содержащийся в цитрусовых и помидорах, — также может обладать антидиабетическим действием. Пока его свойства в основном изучались на животных, но учёные надеются, что дальнейшие исследования раскроют потенциал томатов и для людей с диабетом.

Здоровая кожа, волосы и ногти

Помидоры содержат хлорогеновую кислоту — соединение, способствующее выработке коллагена.Витамины С и А, содержащиеся в сырых томатах, помогают улучшить внешний вид кожи, укрепляют волосы и ногти.

Однако также важно знать, что некоторые антиоксиданты, такие как ликопин, лютеин и зеаксантин, лучше усваиваются организмом после термической обработки помидоров. Антиоксиданты помогают бороться со свободными радикалами — нестабильными молекулами, повреждающими клетки организма и способствующими развитию рака.

Сырые томаты также содержат небольшое количество фтора, фолиевой кислоты, витамина A, витамина K и бета-каротина.

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