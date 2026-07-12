Что будет с сердцем, если регулярно есть арбуз: названы преимущества популярной ягоды

Арбуз содержит соединения и питательные вещества, полезные для сердца.

Арбуз не только помогает поддерживать водный баланс в жаркую погоду. Все больше исследований свидетельствует о том, что регулярное употребление этого плода может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение, уменьшая жесткость артерий и обеспечивая организм полезными питательными веществами, пишет Verywell Health.

Отмечается, что многие полезные свойства арбуза для сердца связаны с L-цитруллином – аминокислотой, которая способствует улучшению кровообращения и снижению артериального давления.

По словам диетолога Йоханны Кац, организм преобразует L-цитрулин в L-аргинин – ещё одну аминокислоту, которая поддерживает выработку оксида азота. Оксид азота помогает кровеносным сосудам расслабляться и способствует здоровому кровообращению.

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Как говорится в статье, посвященной жесткости артерий и сердечно-сосудистому риску при гипертонической болезни, анализ 17 исследований показал, что длительное употребление арбуза улучшает показатели жесткости артерий – одного из факторов риска повышенного артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта.

В то же время, по словам Кац, имеющиеся научные данные остаются неоднозначными.

"Не все анализы выявили явные преимущества арбуза для здоровья сосудов. Я бы назвала арбуз продуктом, который поддерживает здоровье сердца, но не волшебным средством для лечения высокого кровяного давления или сердечно-сосудистых заболеваний", – пояснила она.

Помимо L-цитруллина, арбуз содержит и другие соединения и питательные вещества, полезные для сердца.

"Арбуз – это естественно сладкий продукт с высоким содержанием воды, который помогает легко включить в рацион фрукты и важные питательные вещества", – отметила Кац.

Одним из таких веществ является ликопин – каротиноидный антиоксидант с противовоспалительными свойствами. По данным Американской ассоциации сердца, это особенно важно, поскольку воспаление связано с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, а его уменьшение может способствовать их лечению.

Кроме того, арбуз является хорошим источником витамина С, калия и магния – питательных веществ, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердца, говорится в статье, посвященной пищевому составу арбуза.

Влияние арбуза на качество рациона

Исследования показывают, что люди, употребляющие арбуз, как правило, придерживаются более здорового рациона, а это также может положительно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы.

В крупном общенациональном исследовании с участием детей и взрослых в США потребители арбуза продемонстрировали более высокие показатели качества питания. Они получали больше ликопина и других каротиноидов, а также клетчатки, магния, калия и витамина А. Кроме того, такие люди потребляли меньше добавленного сахара и насыщенных жиров, чем те, кто не ел арбуз.

В то же время Кац подчеркнула важное ограничение этого исследования.

"Это было обсервационное исследование, поэтому мы не можем утверждать, что именно арбуз стал причиной более здорового питания. Корреляция не означает причинно-следственной связи", – пояснила она.

По словам эксперта, вполне возможно, что люди, регулярно употребляющие арбуз, в целом потребляют больше фруктов. Также не исключено, что арбуз заменяет в их рационе более обработанные и сладкие десерты или перекусы.

"В любом случае арбуз – это простой и приятный способ помочь людям есть больше фруктов", – подытожила Кац.

Еще больше интересного об употреблении арбузов

Ранее УНИАН писал о том, что нужно знать, чтобы всегда иметь спелый арбуз на столе. Отмечалось, что самый вкусный арбуз на прилавке можно легко определить, даже не разрезая его.

Также диетологи рассказали, можно ли есть семена арбуза. По словам специалистов, такие семена являются источником витаминов и минералов, таких как фосфор, калий, марганец, фолаты, цинк и железо, а также незаменимых жирных кислот и белка.

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