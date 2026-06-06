Не покупайте арбуз, если видите это: эксперт назвала главный 'красный флаг'

Эксперт по безопасности пищевых продуктов советует никогда не покупать нарезанный арбуз, если он хранится без холодильника или льда.

Сезон арбузов начался, но даже на вид идеальный плод может оказаться не только невкусным, но и опасным для здоровья. Эксперт по безопасности пищевых продуктов Дженнифер Паллиан рассказала, на что покупателям стоит обращать внимание в первую очередь, пишетSimply Recipes.

По словам специалиста, наибольшую угрозу представляет предварительно нарезанный арбуз, который хранится без холодильника или льда.

После разрезания защитная кожура уже не препятствует проникновению бактерий, а сладкая и влажная мякоть становится идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, в частности сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.

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Эксперт подчеркивает: если нарезанный арбуз лежит при комнатной температуре, от покупки лучше отказаться.

Поврежденная кожура – еще один тревожный сигнал

При выборе целого арбуза стоит внимательно осмотреть его поверхность. Трещины, проколы, мягкие участки или сильные ушибы могут свидетельствовать о попадании бактерий внутрь плода.

Также насторожить должны:

плесень у плодоножки;

кислый или неприятный запах;

хлюпающий звук внутри при встряхивании.

Все эти признаки могут указывать на начало порчи арбуза.

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на вес плода. Поскольку арбуз почти на 92% состоит из воды, спелый экземпляр должен казаться тяжелым для своего размера.

Еще один важный признак – так называемое "полевое пятно" на боковой стороне арбуза. Оно должно быть кремово-желтого цвета. Если пятно белое или очень бледное, это может означать, что плод сорвали слишком рано.

Кроме того, спелые арбузы обычно имеют матовую, а не блестящую кожуру.

Популярный способ проверки арбуза постукиванием имеет право на существование, однако эксперт называет его наименее надежным методом. Использовать его стоит лишь в качестве дополнительной подсказки после проверки внешнего вида и веса плода.

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