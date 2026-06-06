Не покупайте арбуз, если видите это: эксперт назвала главный 'красный флаг'

Сезон арбузов начался, но даже на вид идеальный плод может оказаться не только невкусным, но и опасным для здоровья. Эксперт по безопасности пищевых продуктов Дженнифер Паллиан рассказала, на что покупателям стоит обращать внимание в первую очередь, пишетSimply Recipes.
По словам специалиста, наибольшую угрозу представляет предварительно нарезанный арбуз, который хранится без холодильника или льда.
После разрезания защитная кожура уже не препятствует проникновению бактерий, а сладкая и влажная мякоть становится идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, в частности сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.
Эксперт подчеркивает: если нарезанный арбуз лежит при комнатной температуре, от покупки лучше отказаться.
Поврежденная кожура – еще один тревожный сигнал
При выборе целого арбуза стоит внимательно осмотреть его поверхность. Трещины, проколы, мягкие участки или сильные ушибы могут свидетельствовать о попадании бактерий внутрь плода.
Также насторожить должны:
- плесень у плодоножки;
- кислый или неприятный запах;
- хлюпающий звук внутри при встряхивании.
Все эти признаки могут указывать на начало порчи арбуза.
Как выбрать спелый и сочный арбуз
Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на вес плода. Поскольку арбуз почти на 92% состоит из воды, спелый экземпляр должен казаться тяжелым для своего размера.
Еще один важный признак – так называемое "полевое пятно" на боковой стороне арбуза. Оно должно быть кремово-желтого цвета. Если пятно белое или очень бледное, это может означать, что плод сорвали слишком рано.
Кроме того, спелые арбузы обычно имеют матовую, а не блестящую кожуру.
Популярный способ проверки арбуза постукиванием имеет право на существование, однако эксперт называет его наименее надежным методом. Использовать его стоит лишь в качестве дополнительной подсказки после проверки внешнего вида и веса плода.