Как вырастить арбузы в горшках: 8 советов для сладкого урожая

При таком выращивании следует обратить внимание на несколько особенностей растения.

Вырастить сладкий и сочный арбуз можно не только на грядке. Даже на балконе или террасе растение способно дать хороший урожай. Однако для этого нужно учесть определенные особенности выращивания, пишет Homes & Gardens.

Арбузам нужно достаточно места для развития корневой системы, поэтому важно правильно подобрать емкость. Она должна быть достаточно большой, чтобы растение могло полноценно расти.

Не менее важны сорт и условия выращивания. Для контейнеров лучше выбирать компактные сорта, которые быстрее созревают и не требуют большой площади.

Видео дня

Арбузам нужно солнечное место, регулярный полив и питательная почва. В то же время избыток влаги может навредить растению.

При правильном уходе даже выращенные в горшках арбузы могут порадовать сладкими плодами. Ниже – 8 советов, которые помогут получить хороший урожай.

1. Выберите подходящий сорт

Арбузные лозы могут вырастать до 3 метров в длину, поэтому для выращивания в горшках лучше выбирать компактные или кустовые сорта. Они занимают меньше места, но дают такие же сладкие и сочные плоды, как и крупные сорта.

2. Используйте большой горшок

Для выращивания арбуза нужен просторный контейнер, ведь у растения обширная корневая система. В слишком маленьком горшке корни будут стеснены, из-за чего растение может испытывать стресс, а почва будет быстрее пересыхать.

Для компактных сортов подойдет горшок объемом около 38 литров, но лучше выбирать емкость на 57–76 литров. Оптимальный размер – около 45–60 см в ширину и глубину. Важно, чтобы в горшке были дренажные отверстия.

3. Заполните горшок питательной почвой

Арбузы требуют много питательных веществ, поэтому для них важно подготовить качественную почву. Лучше всего смешать почву для горшечных растений с компостом. Такая смесь хорошо пропускает воду и обеспечивает растение необходимыми питательными веществами.

4. Учтите особенности посадки

Арбузы можно выращивать из семян или рассады. Если вы выбираете семена, лучше сразу высевать их в горшок, чтобы избежать стресса при пересадке.

Рекомендуется высеять 2–3 семечки на глубину около 2,5 см, поддерживать почву влажной, а после появления первых ростков оставить самое сильное растение.

5. Обеспечьте достаточное количество солнца

Для успешного выращивания арбузов в горшках требуется теплое и хорошо освещенное место. Растению необходимо 8–10 часов солнечного света ежедневно и температура выше 21°C.

В прохладном климате арбузы лучше выращивать в теплице или парнике, чтобы обеспечить необходимое тепло для роста и созревания плодов.

6. Регулярно поливайте

Арбузы требуют большого количества воды, особенно в горшках, где почва быстрее высыхает. В жаркий период растение может требовать полива один или два раза в день. Воду следует лить обильно, пока она не начнёт вытекать через дренажные отверстия.

7. Подкармливайте каждые две недели

Арбузы активно потребляют питательные вещества, поэтому для хорошего урожая им требуется регулярная подкормка в течение всего сезона.

Когда растение начнёт цвести, стоит перейти на удобрения с более высоким содержанием фосфора и калия, которые способствуют образованию цветков и плодов. Подкормку рекомендуется проводить каждые две недели летом.

8. Соберите урожай вовремя

Арбузы обычно созревают через 70–90 дней после посадки. Чтобы определить готовность плода, обратите внимание на несколько признаков. Спелый арбуз имеет сухой коричневый усик у плода, твёрдую матовую кожуру без блеска и издаёт глухой звук при постукивании. Если все признаки присутствуют, плод можно срезать острым ножом.

Еще больше интересного об арбузах

Ранее УНИАН писал о том, что будет с сердцем, если регулярно есть арбуз. Отмечалось, что регулярное употребление этого плода может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение, уменьшая жесткость артерий и обеспечивая организм полезными питательными веществами.

Также сообщалось, что нужно знать, чтобы всегда иметь спелый арбуз на столе. Как говорилось в материале, самый вкусный арбуз на прилавке можно легко определить, даже не разрезая его.

Вас также могут заинтересовать новости: