По словам Рупал Пател, использование этих четырех ключевых фраз помогло ей стать лучшим оратором и решателем проблем.

Использование четырех ключевых фраз помогает стать лучшим оратором и решателем проблем, превращает конфликт в сотрудничество и приводит к более успешному сотрудничеству и результатам. Об этом рассказывает бывший агент ЦРУ Рупал Пател, информирует CNBC.

По ее словам, понимание того, как эффективно общаться в сложных и напряженных средах, является основой всего.

"Управляя честностью и аутентичностью - и с определенной практикой - любой может научиться заслужить доверие влиятельных заинтересованных сторон и привлечь их на свою сторону", - отмечает Пател и приводит следующие фразы. Видео дня

Какая информация вам нужна?

"Независимо от того, общаюсь я с сенатором или генеральным директором, я обнаружила, что надежный способ усложнить любое общение, чем это нужно, - попытаться прочитать мысли другого человека", - говорит экс-агент ЦРУ.

По ее словам, лучше спросить, какая информация нужна другому человеку, вместо того, чтобы пытаться догадываться. Особенно, когда человек перед вами принимает решение на основе того, чем вы делитесь.

Есть ли еще кто-то, кому нужно принять участие в этом обсуждении?

"Я задаю этот вопрос в начале каждой встречи, особенно если есть элемент переговоров. Иногда мы считаем, что человек перед нами принимает окончательное решение, но это не всегда так", - говорит эксперт.

По ее словам, конкретный вопрос, кто еще должен быть привлечен, гарантирует, что все соответствующие заинтересованные стороны - и их соответствующие возражения, беспокойство и перспективы - будут вовлечены в разговор с самого начала, чтобы то, о чем договорились в этой комнате, может двигаться вперед.

Кто не согласен?

"Даже если вам кажется, что это будет неприятно, не оставляйте это на самый конец, потому что к тому моменту большинство людей в комнате уже мысленно закончатся и пойдут дальше", - говорит Пател.

Она утверждает, что, четко выясняя разногласия, вы сможете справиться с ними, пока не станет слишком поздно.

Я не знаю, но я узнаю и вернусь к вам

Это одно из самых мощных и недостаточно используемых предложений, которые вы можете использовать в стрессовых средах, говорит эксперт. По ее словам, в ЦРУ им часто рекомендовали не отвечать на вопросы, на которые они не имеют ответов.

"Вместо этого мы говорили: "Я не знаю, но я узнаю и вернусь к вам". Я до сих пор использую эту фразу во всей моей консультационной работе. Это честно, и это гарантирует, что я делюсь только тем, что знаю, а не отвечаю, чтобы иметь что сказать", - говорит эксперт.

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