Каждый сталкивается с проблемами в определенный момент своей жизни.

Жизнь – это путешествие, полное взлетов и падений. Нередко мы сталкиваемся с трудностями, которые проверяют нашу стойкость и решительность.

В эти трудные времена слова, которые мы используем во время диалога с собой, могут существенно повлиять на наше мышление и способность преодолевать трудности. Психологи определили несколько мощных фраз, которые помогут нам ориентироваться в сложных ситуациях и сохранять позитивное мировоззрение, пишет New Trader U.

1. "Это тоже пройдет"

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Фраза "это тоже пройдет" напоминает нам, что какими бы сложными ни были наши текущие обстоятельства, они временные. Признавая временный характер наших трудностей, мы можем получить надежду.

Эта фраза поощряет нас быть терпеливыми, доверять времени и сохранять веру в нашу способность преодолеть трудности.

2. "Я в этом не одинок(а)"

Одно из самых распространенных чувств в трудные времена – это вера в то, что мы одиноки в своей борьбе. Однако правда заключается в том, что каждый сталкивается с проблемами в определенный момент своей жизни. Мы можем почувствовать больше связи и поддержки, если признаем, что другие испытали подобные трудности.

Когда мы напоминаем себе, что "я не одинок в этом", мы открываем себя для возможности обратиться за помощью и поддержкой. Когда мы делимся своим опытом и эмоциями с другими, мы можем получить ценную информацию.

3. "Я сильнее, чем думаю"

Во время кризиса люди часто сомневаются в своей силе и стойкости. Мы можем чувствовать себя беспомощными, подавленными и неуверенными в своей способности справиться. Однако люди обладают чрезвычайной способностью к адаптации и росту.

Говоря себе: "Я сильнее, чем я думаю", мы признаем наш потенциал для преодоления препятствий. Эта фраза служит напоминанием о том, что мы, вероятно, сталкивались с проблемами и преодолевали их в прошлом и можем сделать это снова.

4 "Я могу контролировать только свои действия и реакции".

Когда жизнь кажется трудной, возникает соблазн сосредоточиться на внешних факторах, которые мы не можем контролировать. Однако такое мышление может привести к чувству беспомощности и разочарованию. Переместив внимание на то, что мы можем контролировать – наши действия и реакции – мы можем восстановить стремление к новым возможностям.

Фраза "Я могу контролировать только свои действия и реакции" напоминает нам, что стоит отказаться от потребности контролировать все вокруг нас и вместо этого сосредоточиться на своем поведении и мышлении. Принимая на себя ответственность за собственное благополучие и выбор, мы можем ориентироваться в сложных ситуациях с большей ясностью и устойчивостью.

5. "Чему я могу научиться из этого опыта?"

Сталкиваясь с трудностями, естественно сосредотачиваться на негативных аспектах ситуации. Однако, спрашивая себя: "Чему я могу научиться из этого опыта?", мы меняем наше восприятие ситуации с позиции жертвы.

Каждый вызов, с которым мы сталкиваемся, может научить нас ценным урокам о нас самих, других людях и мире вокруг нас.

Помните, хотя эти фразы могут быть полезными, они не могут заменить профессиональную помощь, когда она нужна. Если вы боретесь с проблемами психического здоровья или долго чувствуете себя подавленными, не стесняйтесь обратиться к квалифицированному специалисту.

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 шагах к тому, чтобы побороть лень навсегда.

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