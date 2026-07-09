Какая консервированная рыба наиболее полезна для сердца и мозга: эксперты назвали фаворит

Регулярное употребление скумбрии может благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему.

Многие люди относятся к рыбе в консервах с осторожностью, однако не все продукты этого типа обладают одинаковой пищевой ценностью. Некоторые виды рыбы очень полезны для здоровья, в частности скумбрия. Об этом пишет Planeta.PL.

"Эта рыба, бесспорно, заслуживает места в рационе, поскольку поддерживает работу сердца и мозга, а также положительно влияет на весь организм на многих уровнях. По сравнению с популярным консервированным тунцом она выглядит гораздо выгоднее с точки зрения здоровья", - утверждается в материале.

Скумбрия богата жирными кислотами омега-3, которые поддерживают работу сердца, мозга, концентрацию внимания и память, а также помогают уменьшать воспалительные процессы в организме.

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Польза для сердца

Регулярное употребление скумбрии может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему - жирные кислоты омега-3 помогают снизить уровень "плохого" холестерина и поддерживают нормальную работу сердца.

Также скумбрия содержит витамины D, B12 и селен. Благодаря этому она укрепляет иммунитет, кости, нервную систему и способствует выработке энергии.

Кроме того, эта рыба содержит меньше ртути по сравнению с другими видами, что делает ее более безопасным выбором при частом употреблении.

Как включить консервированную скумбрию в рацион?

Скумбрия прекрасно сочетается с цельнозерновым хлебом, овощами и каплей лимона или натуральным йогуртом. Также ее можно добавлять в салаты, пасты для бутербродов или макароны, где она хорошо сочетается с овощами и лёгкими соусами.

Кроме того, скумбрия отлично подходит в качестве ингредиента для быстрых горячих блюд, например, запеканок или омлетов. Благодаря своей универсальности это удобный продукт, который не требует длительной подготовки, но позволяет готовить простые и питательные блюда.

Другие советы по здоровью

Ранее ученые назвали фактор, который сокращает продолжительность жизни почти так же, как курение. По их словам, именно сон играет ключевую роль в работе сердечно-сосудистой системы, функционировании иммунитета и здоровье мозга.

Кроме того, эксперты объяснили, что лучше для здоровья сердца - авокадо или миндаль. Известно, что эти два продукта содержат клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы, которые могут способствовать общему здоровью сердца.

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