Названы новые легковушки, которые в Украине нарасхват: ТОП-10 моделей июля

По итогам июля продажи новых легковых автомобилей в Украине достигли 5754 единиц. Такие данные приводит "УкрАвтопром".
На отечественном рынке бесспорно доминируют кроссоверы. Из десяти самых популярных моделей девять относятся к сегменту кроссоверов или внедорожников. Единственное исключение – Skoda Octavia, которая давно стала "народным" автомобилем.
Среди брендов бесспорным лидером является Toyota: сразу три ее модели вошли в ТОП-10 – это RAV4, Land Cruiser Prado и Yaris Cross. Первая лидирует в рейтинге с большим отрывом, существенно опережая Renault Duster, который долгое время оставался в Украине самым популярным новым автомобилем.
В целом рынок фактически разделили европейские и японские бренды – по крайней мере, если говорить о десятке лидеров. В ней нет ни китайских, ни американских легковых автомобилей.
Десять самых популярных моделей месяца:
- Toyota RAV4 – 357 шт.
- Renault Duster – 286 шт.
- Škoda Kodiaq – 259 шт.
- Hyundai Tucson – 232 шт.
- Volkswagen Touareg – 212 шт.
- Toyota Land Cruiser Prado – 189 шт.
- Toyota Yaris Cross – 185 шт.
- Škoda Octavia – 184 шт.
- Mazda CX-5 – 157 шт.
- Suzuki SX4 – 111 шт.
Отечественный авторынок – последние новости
В течение первого полугодия украинцы поставили на учет 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы, на долю которых пришлось 53% всех регистраций импортированных автомобилей. Чаще всего украинцы выбирали бензиновые модели, а лидером среди подержанных кроссоверов стал Volkswagen Tiguan.
Сегмент кроссоверов доминировал и на рынке новых легковых автомобилей. По итогам первого полугодия на такие машины пришлось 80% всех продаж новых автомобилей в Украине.