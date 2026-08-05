Названы новые легковушки, которые в Украине нарасхват: ТОП-10 моделей июля

На первом месте оказался компактный кроссовер Toyota RAV4.

По итогам июля продажи новых легковых автомобилей в Украине достигли 5754 единиц. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

На отечественном рынке бесспорно доминируют кроссоверы. Из десяти самых популярных моделей девять относятся к сегменту кроссоверов или внедорожников. Единственное исключение – Skoda Octavia, которая давно стала "народным" автомобилем.

Среди брендов бесспорным лидером является Toyota: сразу три ее модели вошли в ТОП-10 – это RAV4, Land Cruiser Prado и Yaris Cross. Первая лидирует в рейтинге с большим отрывом, существенно опережая Renault Duster, который долгое время оставался в Украине самым популярным новым автомобилем.

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В целом рынок фактически разделили европейские и японские бренды – по крайней мере, если говорить о десятке лидеров. В ней нет ни китайских, ни американских легковых автомобилей.

Десять самых популярных моделей месяца:

Toyota RAV4 – 357 шт.

Renault Duster – 286 шт.

Škoda Kodiaq – 259 шт.

Hyundai Tucson – 232 шт.

Volkswagen Touareg – 212 шт.

Toyota Land Cruiser Prado – 189 шт.

Toyota Yaris Cross – 185 шт.

Škoda Octavia – 184 шт.

Mazda CX-5 – 157 шт.

Suzuki SX4 – 111 шт.

Отечественный авторынок – последние новости

В течение первого полугодия украинцы поставили на учет 111,5 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Наибольшим спросом пользовались кроссоверы, на долю которых пришлось 53% всех регистраций импортированных автомобилей. Чаще всего украинцы выбирали бензиновые модели, а лидером среди подержанных кроссоверов стал Volkswagen Tiguan.

Сегмент кроссоверов доминировал и на рынке новых легковых автомобилей. По итогам первого полугодия на такие машины пришлось 80% всех продаж новых автомобилей в Украине.

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