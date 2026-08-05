Люди, которые любят побыть в одиночестве, обладают необычными чертами характера, – исследование

Одно из самых распространенных предубеждений в отношении людей, которым нравится быть в одиночестве, – это то, что они интроверты.

В то время, когда одиночество называют "эпидемией", может показаться странным, что так много людей на самом деле стремятся к уединению, пишет Upworthy.

Однако, как говорится в статье, между тем, чтобы быть в одиночестве, и тем, чтобы чувствовать себя одиноким, есть большая разница. И наука это подтверждает.

В течение последнего десятилетия исследователи выявили определенные черты у людей, для которых время, проведенное в одиночестве, является источником удовольствия.

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Издание отмечает, что одно из самых распространенных предубеждений в отношении людей, которым нравится быть в одиночестве, – это то, что они интроверты. Это довольно логичное предположение, поскольку интроверсия обычно означает потребность в тишине и одиночестве для восстановления сил.

Однако исследователи не обнаружили тесной связи между интроверсией и стремлением к одиночеству или удовольствием от него.

В двух исследованиях, проведенных среди студентов университетов, изучались мотивы стремления к одиночеству и предпочтение пребывания в одиночестве перед общением с другими.

"В обоих исследованиях, вопреки распространенному мнению о том, что интроверты проводят время в одиночестве, потому что им это нравится, результаты не выявили никаких доказательств того, что интроверсия является предиктором ни предпочтения, ни мотивации к одиночеству", – отметили исследователи.

Они обнаружили, что именно такая черта личности, известная как "диспозиционная автономия", побуждает людей искать уединение.

Диспозиционная автономия – это изысканный термин, описывающий, насколько хорошо мы самостоятельно регулируем собственное поведение по собственному выбору.

По мнению авторов исследования "Кто любит одиночество?", диспозиционная автономия состоит из трех основных компонентов:

Склонность к самосогласованности . Это означает, что вы ведете себя в соответствии со своими ценностями и интересами. Другими словами, вы являетесь тем, кем себя называете, и действуете соответственно. Способность интересоваться собственными эмоциональными переживаниями. Некоторые люди не любят слишком углубляться в свои чувства. Тем, кто стремится к одиночеству, обычно больше нравится исследовать свои эмоции. Меньшая уязвимость к давлению и контролю. Делаете ли вы что-то потому, что другие считают, что вам следует это делать? Потому что так говорит общество? Потому что вас осудят, если вы этого не сделаете? Такое давление не оказывает большого влияния на человека, который по своему характеру автономен.

В статье объясняется, что если вам нравится быть в одиночестве и вы испытываете от этого удовольствие, то, вероятно, вы стремитесь жить в соответствии со своими ценностями, действовать в соответствии со своими интересами, оставаться любознательным в отношении своих эмоций и не слишком переживать из-за внешнего давления.

Хотя описанные выше черты свидетельствуют о сильном чувстве самостоятельности и самоопределения у тех, кто любит одиночество, для некоторых людей могут иметь значение и другие факторы.

В журнале Psychology Today психолог Вирджиния Д. Томас пишет, что "высокочувствительные люди" (HSP) нуждаются во времени в одиночестве не только потому, что это приятно и доставляет удовольствие, но и как форма заботы о себе и саморегуляции.

Далее Томас приводит три причины, почему высокочувствительные люди нуждаются в одиночестве:

Им нужно глубоко обрабатывать информацию

Без уединения трудно мыслить глубоко, и это вдвойне актуально для высокочувствительных людей, склонных к глубоким размышлениям и переживаниям.

"Время, проведённое в одиночестве, позволяет всем нам – а особенно высокочувствительным людям – заниматься такими процессами, как размышления над проблемами с разных точек зрения, рассмотрение ситуаций с позиции других людей, а также обретение понимания и смысла в отношении конкретного жизненного события", – пояснила Томас.

Чтобы справиться с чрезмерной стимуляцией

Высокочувствительные люди, как правило, обладают высоким уровнем эмпатии, и всё, что они воспринимают и чувствуют, глубоко запечатлевается в их нервной системе. Взаимодействие с людьми само по себе является очень стимулирующим, а добавление любых других сенсорных раздражителей (яркий свет, громкие звуки и т. д.) может легко привести к перегрузке.

Им нужно снять стресс

"Для высокочувствительных людей (HSP) характерно испытывать перенапряжение, когда на них одновременно обрушивается слишком много дел", – пишет психолог.

Она приводит пример: вы готовите ужин под музыку, ребенок рассказывает вам сказку, а тут еще и звонит телефон. Хотя некоторые люди в такой ситуации могут выполнять несколько задач одновременно, расставляя приоритеты, высокочувствительным людям трудно оградиться от внешних раздражителей.

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