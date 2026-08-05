Телеканал ТЕТ начал съемки второго сезона шоу 'Миссия справиться'

В новом сезоне ведущие будут работать бок о бок с представителями самых разных специальностей.

Телеканал ТЕТ совместно с FILM.UA Group приступил к съемкам второго сезона развлекательного шоу "Миссия справиться", которое создается при поддержке Work.ua.

"Миссия справиться" – это проект, который знакомит зрителей с различными профессиями через реальный опыт ведущих. В каждом выпуске Катя Олос и Александр Громовой путем жеребьёвки определяют, кто на этот раз полностью погрузится в новую профессию, а кто станет наставником, наблюдателем и комментатором.

В новом сезоне ведущие будут работать бок о бок с представителями самых разных специальностей – от монтеров путей и водителей мусоровозов до фармацевтов, работников АЗС, воспитателей детских садов, смотрителей за страусами и представителей многих других профессий.

Видео дня

"Мы убеждены, что будущее телевизионного контента – в партнерстве. Когда телеканал, продакшн и бренд работают над общей идеей, выигрывают все: зритель получает качественный контент, партнеры – возможность рассказать о себе через интересные истории, а украинский медиарынок – больше возможностей для создания масштабных локальных форматов. Именно такие проекты мы стремимся развивать на ТЕТ", – комментирует генеральный продюсер телеканала ТЕТ Оксана Петришин.

В настоящее время продолжаются съемки второго сезона проекта "Миссия справиться", к которому уже присоединились Work.ua, Аптека 9-1-1 и сеть АЗК KLO. Премьера второго сезона "Миссия справиться" состоится этой осенью на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: