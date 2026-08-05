Бурмака вспомнила, как ей предлагали работать в РФ

Артистка также рассказала, почему не переходила на русский язык в творчестве.

Известная украинская певица Мария Бурмака высказалась о коллегах из РФ.

Артистка отметила, что всегда отстаивала свой украинский язык и никогда не подстраивалась под какие-либо требования.

"Для меня не возникало вопроса, хочу ли я петь на русском. Я никогда не хотела подстраиваться. Я хотела быть украинской певицей страны Украина. Я – дочь своего народа. Поэтому я писала песни на стихи поэтов эпохи "Расстрелянного возрождения", на стихи Елены Телиги, когда мне было 18–19–20 лет. Это было в то время, когда это считалось антисоветским", – подчеркнула певица в интервью изданию "ГОРДОН".

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Мария призналась, что продюсер известных российских звезд когда-то предлагал ей сотрудничество. Бурмака не согласилась, но назвала причину, по которой коллеги из страны-агрессора часто приезжали с выступлениями в нашу страну.

"Ко мне обратился некий Леонид Бурлаков, продюсер Земфиры и "Мумий Тролля". И он очень хотел со мной работать. Это было лет 15 назад, наверное, но меня это тоже не соблазнило, потому что я понимала, что Россия – это не наш друг. Вся российская поп-музыка у нас чувствовала себя как дома. И это делалось специально, наверное, потому что есть такое выражение – soft power, мягкая сила, чтобы потом в какой-то момент здесь российских солдат встречали как родных. Так не случилось. Я думаю, что так не случилось, в частности, благодаря таким людям, как я", – отметила певица.

Напомним, ранее Мария Бурмака резко высказалась об Ани Лорак и Таисии Повалий.

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