Известная украинская актриса заявила о желании уехать из страны

Елена подчеркнула, что такие мысли появились у нее из-за опасности для детей.

Известная украинская актриса Елена Светлицкая сделала новое заявление после ночной атаки на Киев.

В своём Instagram звезда фильмов "Дом "Слово"" и "Бесконечный роман" отметила, что задумалась об отъезде из Украины. По словам Елены, она хочет защитить детей от ракет, которые почти каждую ночь запускают россияне.

"Впервые за всю войну я почувствовала острое желание защитить своих детей и покинуть страну. Никогда не думала, что скажу это вслух. Я так люблю свою родную землю. Так люблю свою семью. Людей. Но это такое беспомощное чувство отчаяния, рожденное пролетающими ракетами над моей крышей. Сегодня склад "Новой Почты", а завтра твой дом. Никогда не знаешь, чья очередь следующая. Эти мысли проносятся сквозь тревожный сон: "А как я сейчас вынесу детей в случае удара? Хватит ли у меня сил поднять их обоих, сонных, на руки? Одеяло рядом, но оно такое тяжелое, я не подниму…", – написала актриса.

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Свитлицкая также добавила, что постоянно думает о том, хорошая ли она мама и правильно ли поступает, оставаясь дома.

"Сердце бьется и только набирает обороты, а эти дыхательные практики уже давно не работают. И я никак не могу успокоить это сердце последние два года. Я привыкла к тревоге. А когда-то первый звук воздушной тревоги был таким жутким, будто сейчас тот Сиренеголовый из детских страшилок заберет меня и убьет. Но сейчас звук тревоги означает, что нас хочет убить Россия. И это не страшилка, а реальная жизнь. Хорошая ли я мама, что выбираю жить в этой стране несмотря ни на что?" – отметила актриса.

Напомним, ранее Лиза Глинская публично обратилась к россиянам после атаки на Киев.

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