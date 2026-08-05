Как охладить комнату без кондиционера: простой способ с помощью пластиковой бутылки

Во время летней жары может помочь простой домашний способ с использованием пластиковой бутылки и морозильной камеры.

В жаркие дни временно снизить ощущение температуры может обычная пластиковая бутылка с замороженной водой. Наилучший эффект она дает в сочетании с вентилятором.

Для этого рекомендуется взять пластиковую бутылку объемом 1–1,5 литра, наполнить ее водой примерно на четыре пятых и заморозить. Важно не наливать воду доверху, чтобы оставить место для ее расширения при замерзании.

Как работает этот способ

После замораживания бутылку рекомендуют поставить перед вентилятором. Поток воздуха будет проходить мимо холодной поверхности и создавать локальный эффект прохлады.

Видео дня

Специалисты также рекомендуют подложить под бутылку полотенце или тарелку, ведь во время таяния льда будет образовываться конденсат.

Эффект объясняется тем, что лед, тая, поглощает тепло из окружающей среды. В то же время этот способ не способен охладить всю комнату или квартиру – прохлада будет ощущаться только вблизи вентилятора и продлится до тех пор, пока лед не растает.

Как сделать квартиру прохладнее

Эксперты отмечают, что эффективность такого метода зависит от площади помещения, степени его нагрева, количества солнечного света, теплоизоляции дома и количества работающих электроприборов.

Для лучшего результата рекомендуют сочетать этот способ с другими мерами:

днём закрывать окна, выходящие на солнечную сторону;

проветривать квартиру только вечером или ночью;

свести к минимуму использование духовки, сушилки и другой техники, которая дополнительно нагревает помещение.

Хотя замороженная бутылка не может заменить кондиционер, она способна временно повысить комфорт в самые жаркие дни без дополнительных затрат.

Вас также могут заинтересовать новости: