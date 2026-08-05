Можно ли замораживать арбуз: что произойдет с плодом после морозилки

Замораживание кардинально изменяет текстуру ягоды.

Арбуз – одна из самых популярных летних ягод, но иногда съесть его вовремя не удается. Его можно заморозить, однако стоит знать, что морозилка существенно меняет текстуру плода, пишет marthastewart.com.

Наибольшее изменение после замораживания этого плода касается не вкуса или питательной ценности, а именно структуры.

Шеф-повар Барбара Рич объяснила, что при замерзании вода превращается в лед и расширяется. В арбузе, который содержит более 90% воды, кристаллы льда повреждают тонкие волокна, придающие ему характерную хрусткость.

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Учёная в области пищевых наук Эбби Тиль отметила, что этот процесс происходит на клеточном уровне. Кристаллы льда повреждают клеточную структуру плода, поэтому после размораживания он уже не может сохранять прежнюю форму. Из-за этого арбуз становится мягче и выделяет больше жидкости.

В то же время вкус арбуза в основном сохраняется. Основные сахара и вкусовые соединения остаются после замораживания, но из-за изменения структуры ощущения во время еды будут другими.

Замораживание также помогает сохранить питательные вещества. Низкая температура замедляет химические процессы, которые постепенно разрушают витамины и антиоксиданты, поэтому замороженный арбуз может сохранять их лучше, чем плод, который долго находится при комнатной температуре.

Как правильно заморозить арбуз

Чтобы получить лучший результат, стоит использовать спелый и свежий арбуз. Перед замораживанием его нужно помыть, очистить от кожуры и семян, а мякоть нарезать кубиками, шариками или кусочками.

Затем арбуз выкладывают одним слоем на противень с пергаментом и замораживают до твердого состояния. После этого кусочки можно переложить в пакет или герметичный контейнер.

Такой способ называют быстрой заморозкой. Он помогает избежать образования большого комка льда и уменьшает повреждение структуры плода. По словам Тиль, важно замораживать арбуз как можно быстрее и защищать его от контакта с воздухом.

Чтобы избежать появления "морозного ожога", из пакетов нужно максимально удалить воздух перед закрытием. Также арбуз можно измельчить в пюре или сделать сок и заморозить его в контейнерах или формочках для льда. При этом целый арбуз замораживать не рекомендуется.

Сколько хранится замороженный арбуз

Для наилучшего качества и вкуса замороженный арбуз следует использовать в течение 6–12 месяцев. Если он постоянно хранится в морозилке, то остается безопасным дольше, но его качество постепенно ухудшается.

Как лучше использовать замороженный арбуз

Из-за изменения текстуры замороженный арбуз лучше всего подходит для рецептов, где его измельчают или повторно замораживают. Его можно использовать для смузи, холодных напитков, сорбетов, домашнего мороженого или добавлять в напитки вместо льда.

После размораживания арбуз можно есть, но он уже не будет иметь той же хрустящей структуры, что и свежий плод. Поэтому для фруктовых салатов или подачи кусочками он подходит хуже.

Больше интересного об арбузах

Ранее УНИАН писал о том, как выбрать спелый и сладкий арбуз без нитратов. Как отмечалось в материале, выбор спелого и сладкого арбуза часто кажется делом случая, однако существуют простые признаки, которые помогут не ошибиться.

Кроме того, по внешнему виду и состоянию мякоти можно заметить признаки, которые могут свидетельствовать о повышенном содержании нитратов даже без специальных приборов.

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