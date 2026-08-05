Почти все допускают эту ошибку в жару: почему нельзя держать окно открытым

Это не только снижает эффективность охлаждения помещения кондиционером, но и увеличивает потребление электроэнергии.

В жаркую погоду многие люди оставляют окна приоткрытыми даже тогда, когда работает кондиционер. Однако эксперты предупреждают, что такая привычка может снизить эффективность охлаждения помещения и привести к лишним затратам электроэнергии, пишет портал NLC.

По их словам, через открытое окно теплый воздух постоянно попадает в комнату, нагревая стены, пол и мебель. В результате кондиционер вынужден работать дольше и интенсивнее, чтобы поддерживать комфортную температуру.

Как правильно проветривать комнату в жару

Специалисты рекомендуют использовать так называемое импульсное проветривание.

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Его суть заключается в том, чтобы на несколько минут выключить кондиционер и полностью открыть окна. За короткое время интенсивный поток воздуха обновляет воздух в помещении, не успевая существенно нагреть поверхности внутри комнаты.

После такого проветривания можно снова включить кондиционер.

Эксперты отмечают, что этот способ позволяет эффективнее освежить воздух и снизить нагрузку на систему охлаждения.

Почему вентилятор не охлаждает воздух

Австрийский физик Вернер Грубер объяснил, что вентилятор не снижает температуру в комнате.

По его словам, устройство лишь перемещает уже имеющийся воздух, а двигатель во время работы даже выделяет небольшое количество тепла.

Однако человек ощущает прохладу благодаря тому, что поток воздуха ускоряет испарение пота с кожи. В ходе этого процесса организм отдает тепло, из-за чего температура поверхности тела снижается.

Именно поэтому вентилятор эффективен только тогда, когда поток воздуха направлен непосредственно на человека, тогда как температуру воздуха в комнате он практически не изменяет.

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