Ученые объяснили, что происходит с мозгом людей, которые не слышат будильник

Результаты исследования могут быть полезны для оценки уровня сознания у пациентов, находящихся под наркозом или с тяжелыми нарушениями сознания.

Ученые пришли к выводу, что во время определенной фазы сна мозг значительно меньше реагирует на внешние звуки, зато больше сосредотачивается на сигналах, поступающих из самого организма, в частности на сердцебиении, сообщает Newsweek.

Исследование провели ученые из Лозаннского и Женевского университетов. Они изучали, как мозг обрабатывает внешние звуки и внутренние сигналы организма во время бодрствования и различных фаз быстрого сна (REM), который в наибольшей степени связан с яркими сновидениями.

В исследовании приняли участие 25 здоровых взрослых. С помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) ученые регистрировали активность их мозга, пока участники слушали простые звуковые сигналы во время бодрствования и сна. Полученные результаты сравнили с реакцией мозга на собственное сердцебиение.

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Мозг меняет приоритеты во время сна

Исследователи обнаружили, что с переходом от бодрствования к REM-сну реакция мозга на звуки постепенно ослабевает. Наименее чувствительным к внешним раздражителям мозг был в так называемой фазе быстрого сна - периоде, сопровождающемся быстрыми движениями глаз и самыми яркими сновидениями.

В то же время реакция на сердцебиение не только сохранялась, но и становилась сильнее, чем в бодрствовании.

По мнению ученых, это свидетельствует не о том, что мозг "выключается", а о том, что он перераспределяет внимание: меньше следит за внешней средой и больше контролирует внутреннее состояние организма.

Почему некоторых людей трудно разбудить?

Авторы исследования объясняют этот процесс изменением баланса между экстероцепцией - восприятием сигналов из окружающей среды, таких как звуки, - и интероцепцией, то есть обработкой внутренних сигналов организма, в частности сердцебиения. Именно поэтому люди, которые крепко спят даже при сильном шуме, могут не игнорировать звуки, а бессознательно отдавать приоритет сигналам собственного тела.

Ученые также разработали так называемый "аудиокардиоиндекс", который сравнивает реакцию мозга на звуки и сердцебиение. Он показал, что по мере погружения в REM-сон мозг всё больше ориентируется на внутренние сигналы, что может помочь точнее определять различные состояния сознания.

Исследователи подчеркивают, что человек во время REM-сна не становится полностью "глухим" к окружающему миру. Мозг продолжает обрабатывать звуки, однако делает это значительно менее активно, отдавая предпочтение контролю за процессами, важными для выживания.

Ученые считают, что результаты работы могут быть полезны не только для изучения сна, но и для оценки уровня сознания у пациентов под наркозом или с тяжёлыми нарушениями сознания.

Другие исследования ученых

Напомним, по словам ученых, креветки содержат много холестерина, но не оказывают существенного влияния на уровень холестерина в крови. Их можно включать в рацион, полезный для сердца, поскольку они содержат мало жира и много белка.

В то же время креветки могут повысить уровень липопротеидов высокой плотности, которые способствуют выведению липопротеидов низкой плотности из организма.

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