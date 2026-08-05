ЕС передаст Украине средства от доходов от замороженных активов России: о какой сумме речь

Предыдущий транш Украина получила в марте 2026 года.

Европейский Союз предоставит Украине 1,4 миллиарда евро непредвиденной прибыли от замороженных активов Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Это уже пятый такой транш. Предыдущий поступил в марте 2026 года. С момента замораживания российские активы принесли в общей сложности 8 миллиардов евро непредвиденной прибыли.

"Россия должна заплатить за причиненные ею разрушения. И мы используем средства, полученные от замороженных российских активов, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Мы выделяем Украине еще 1,4 млрд евро из этих средств. Это поможет Украине продолжать сопротивляться незаконной войне России, удовлетворять свои неотложные военные и оборонные потребности", – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Эти средства поступают из активов Центробанка РФ, замороженных в соответствии с санкциями ЕС. Хотя сами активы остаются замороженными, проценты по остаткам денежных средств не принадлежат России, и Совет ЕС решил, что эта чистая прибыль должна быть использована для помощи Киеву.

95% средств будет направлено на поддержку Украины через Механизм сотрудничества в сфере займов для Украины (ULCM) и 5% – через Европейский фонд мира (EPF).

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что средства будут направлены на усиление обороны и укрепление устойчивости Украины.

"Ответом на российский террор должно стать укрепление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить", – написал он.

Международная помощь Украине – последние новости

30 июня Украина получила 3,8 миллиарда евро от ЕС. Эти средства предполагалось направить на финансирование приоритетных оборонных нужд – производство украинских дронов, укрепление потенциала ОПК и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

25 июня Украина получила первый транш в размере 3,2 миллиарда евро от ЕС из кредита на общую сумму 90 миллиардов евро. Средства, поступившие в государственный бюджет, будут направлены на укрепление обороноспособности и социальной устойчивости Украины.

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