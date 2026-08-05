Три знака Зодиака ждет триумф во всех делах уже в ближайшие дни

В списке есть представители знака Овен.

Период до 9 августа 2026 года принесет более легкую, гармоничную и вдохновляющую атмосферу. Уже 6 августа Венера перейдет в знак Весов, где ее влияние станет особенно сильным. Это поможет наладить отношения, снизить количество конфликтов и настроиться на взаимопонимание, пишет YourTango.

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Еще один важный астрологический момент ожидается 9 августа, когда Меркурий войдет во Льва. Этот транзит придаст уверенности, вдохновит на смелые идеи и поможет открыто говорить о своих желаниях. Особенно заметные перемены почувствуют представители трех знаков Зодиака.

Овен

Начало недели призывает Овнов проявлять заботу не словами, а поступками. Даже небольшие знаки внимания – помощь близкому человеку, приятный сюрприз или бытовая поддержка – окажутся гораздо ценнее любых выяснений отношений. После перехода Венеры в Весы атмосфера станет значительно спокойнее, а общение – проще.

При этом Марс в Близнецах может делать вас более вспыльчивыми и резкими. Постарайтесь не отвечать сгоряча ни в личных разговорах, ни в переписке. Если удастся держать эмоции под контролем, неделя принесет больше приятных моментов, чем поводов для споров.

Дева

В начале недели Девы могут особенно остро воспринимать любые недостатки в отношениях. Ретроградный Сатурн заставляет задуматься о чувствах и будущем союза, а Венера в вашем знаке усиливает желание исправить буквально каждую мелочь.

Однако уже после 6 августа настроение изменится. Вместо бесконечного анализа лучше сосредоточиться на простых проявлениях любви и заботы. Не пытайтесь решить все накопившиеся вопросы сразу – небольшие шаги помогут гораздо быстрее вернуть гармонию. Кроме того, стоит уделить внимание своему самочувствию: организм может нуждаться в дополнительном отдыхе.

Рак

Ракам в ближайшие дни важно не позволять эмоциям брать верх. Особенно чувствительными могут оказаться семейные вопросы и старые переживания, которые вновь напомнят о себе. Марс в Близнецах способен всколыхнуть давние обиды и внутреннее напряжение, поэтому важно находить способы сохранять эмоциональное равновесие.

Полезными окажутся прогулки, отдых на природе, медитация или любые занятия, которые помогают переключить мысли. Если тревожные переживания не дают уснуть, попробуйте записывать их в дневник, а не прокручивать в голове. Со временем вы сможете взглянуть на ситуацию спокойнее и поймете, что многие страхи были преувеличены.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие четыре знака Зодиака отличаются особой скромностью.

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