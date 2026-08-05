В Украине готовят масштабную пенсионную реформу: что будет с выплатами

В случае принятия закон вступит в силу 1 января 2027 года.

Министерство социальной политики, семьи и единства готовит к рассмотрению в Верховной Раде законопроект о реформе пенсионной системы. Соответствующий документ планируется вынести на голосование в сентябре, пишет Forbes Ukraine.

Отмечается, что отличие нового подхода от предыдущих концепций реформы заключается в разделении пенсий на три уровня и введении добровольной, а не обязательной системы накоплений. Также в министерстве предлагают пересмотреть порядок начисления специальных пенсий, часть которых будет покрывать работодатель.

Новая модель пенсионного обеспечения предусматривает переход к трехуровневой системе – солидарной, профессиональной и накопительной, каждая из которых будет иметь свои источники финансирования. В отличие от действующей системы, новая модель заменяет многочисленные доплаты одной базовой выплатой, а размер страховой части напрямую увязывает с суммой уплаченных страховых взносов.

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По словам председателя налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, в настоящее время люди с одинаковым стажем и взносами могут получать разные пенсии, тогда как пенсионеры с длительным трудовым стажем нередко получают почти такие же выплаты, как и те, кто работал значительно меньше, а новая концепция реформы должна это изменить.

На первом этапе изменения коснутся солидарной системы. В министерстве предлагают разделить её на две части – базовую выплату и страховую (её размер будет зависеть от суммы уплаченных ежемесячных взносов ЕСВ). Размер базовой выплаты на старте реформы составит 3000 грн, а минимальная пенсия – не менее 6000 грн. Если сумма базовой и страховой частей будет меньше 6000 грн, разницу будут компенсировать доплатой из государственного бюджета, объясняет он.

При этом базовая выплата будет уменьшаться по мере роста страховой пенсии. Если страховая часть будет превышать базовую более чем на 50%, то её начнут постепенно сокращать. Гетманцев отметил, что базовую выплату могут и полностью отменить – в случаях, когда сумма базовой и страховой частей пенсии будет превышать 10 000 грн. В таком случае государство не будет доплачивать базовую выплату в размере 3000 грн, а пенсия будет формироваться исключительно за счет страховой части.

Другая часть реформы касается специальных пенсий, которые получают, в частности, прокуроры, судьи, представители силовых органов и т. д. Для них предлагается ввести систему профессионального пенсионного страхования.

Также издание пишет, что для каждого работника будет открыт индивидуальный пенсионный счет. Работодатель будет ежемесячно вносить на него профессиональный взнос в дополнение к ЕСВ, и эти взносы будут инвестироваться в финансовые инструменты с целью получения прибыли.

Что касается накопительной пенсионной системы, то она не будет обязательной: всех работников будут автоматически включать в систему, однако каждый может отказаться от участия.

Законопроект уже представлен финансовому комитету и Совету коалиции. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2027 года.

Реформу будут внедрять поэтапно: первые девять месяцев отведённые на создание институтов, необходимых для запуска и функционирования накопительной пенсионной системы. А уплата взносов в накопительную систему по принципу автоматического зачисления начнется 1 января 2028 года. При этом реформа потребует расходов из государственного бюджета в размере 169 млрд грн в 2027 году. В 2028 году необходимая сумма составит 140 млрд грн, а в 2029 году – 157 млрд грн.

Пенсионная реформа в Украине – последние новости

В Украине планируют кардинально изменить пенсионную систему. Вместо нынешней модели введут три уровня выплат и добровольные накопления с автоматическим подключением, рассказал министр социальной политики Денис Улютин.

Депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщала, что будущая пенсионная реформа введет гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократит разрыв между минимальными и максимальными пенсиями.

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