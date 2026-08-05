Новый туристический тренд: названы лучшие места для наблюдения за птицами

Наблюдение за птицами набирает популярность.

Когда-то наблюдение за птицами считалось увлечением преимущественно людей пенсионного возраста, но сегодня бердвотчинг переживает настоящий бум, пишет американский журнал Condé Nast Traveler. Говорится, что современные туристы всё чаще выбирают путешествия, где можно совместить комфортный отдых с возможностью увидеть редких и ярких пернатых в естественной среде обитания.

Многие отели и эко-лоджи расположены прямо среди мест обитания птиц, поэтому наблюдать за ними можно даже не выходя за пределы отеля. Независимо от того, являетесь ли вы опытным бердвотчером или просто любите природу, эти направления считаются одними из лучших в мире.

Шри-Ланка

Национальные парки Вилпатту, Синхараджа и Яла известны не только леопардами и медведями-губачами. Здесь обитают 34 эндемичных вида птиц, среди которых редкая краснолобая малкоха, яркая шри-ланкийская голубая сорока, разноцветные пчелоеды и малабарские носороги.

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Малайзия

Остров Лангкави расположен на одном из главных миграционных путей птиц Восточной Азии и Австралии. Здесь можно увидеть более 260 видов, почти треть из которых - перелетные. Особенно популярны среди фотографов оранжевобрюхий нектарник, багряный нектарник и полосатая рыболовка.

Кения

Заповедники Масаи-Мара и район горы Кения являются домом для более чем 1000 видов птиц. Самые известные из них - лиловогрудая сизоворонка, которая является национальной птицей страны, а также барбеты, пчелоеды, малиновки и другие яркие виды.

Индия

Национальный парк Бандхавгарх населяют более 250 видов птиц. Здесь можно увидеть индийских носорогов, попугаев, скворцов, бульбулей, а также сразу четыре вида грифов, среди которых находится находящийся на грани исчезновения белоспинный гриф.

Для гостей организуют профессиональные экскурсии по наблюдению за птицами и даже знакомят с различными видами по их пению.

Мадагаскар

Заповедник Анджаджави считается одним из наиболее хорошо сохранившихся природных уголков острова. Когда-то здесь обитала самая большая птица в мире - слоновая птица, которая в настоящее время вымерла. Сегодня туристов привлекают редкие эндемики, в частности хохлатая кука и удод.

Шотландия

В районе Спин-Бридж в Шотландском нагорье можно наблюдать за беркутами, скопами, красногрудыми малиновками, снежными гусями и другими видами. Хотя местные птицы менее яркие, чем тропические, суровые горные пейзажи делают такие наблюдения особенно впечатляющими.

Коста-Рика

В облачных лесах Монтеверде обитает знаменитый блестящий кетцаль, а также сотни видов колибри. В провинции Лимон можно увидеть красных ара, которые часто пролетают прямо над головами туристов.

Вьетнам

Центральная провинция Тхиатх'ен-Хюэ - одно из лучших мест для наблюдения за птицами в Азии. Всего в стране насчитывается более 900 видов птиц, из которых 18 являются эндемиками.

Маврикий

Природный парк Бра-д'О известен редкими местными видами, среди которых маврикийская мухоловка, маврикийский ткач, маврикийская пустельга и другие эндемики. Озеро в центре заповедника также привлекает перелетных птиц.

Филиппины

Север острова Палаван считается столицей бердвотчинга страны. На Филиппинах обитает около 260 эндемичных видов птиц, а 27 из них встречаются исключительно на Палаване.

Эквадор

Регион Чоко-Андин и Галапагосские острова входят в число лучших мест в мире для наблюдения за птицами. Здесь можно увидеть синеногих олушей, сотни видов колибри, туканов, танагр, попугаев и более 400 видов птиц в целом.

Бердвотчинг всё чаще становится самостоятельной причиной для путешествий. Сочетание уникальной природы, комфортного отдыха и возможности увидеть редких птиц привлекает как опытных орнитологов, так и обычных туристов, стремящихся поближе познакомиться с дикой природой.

Другие новости туризма

Напомним, в Великобритании открыли самый длинный зиплайн, создание которого длилось более 15 лет. Новая экстремальная аттракция расположена на территории бывшей сланцевой шахты Honister Slate Mine в графстве Камбрия - в центре национального парка Лейк-Дистрикт.

Желающих поднимают на вершину горы на высоту около 610 метров, после чего они преодолевают на зиплайне 1,2 километра от скалы Honister Crag до долины. Полет длится около 60 секунд, максимальная скорость достигает примерно 105 км/ч.

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