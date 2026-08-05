Продажа компонентов для вейпов в одной торговой точке может являться скрытой формой реализации запрещенного сырья, – Верховный Суд

Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Главного управления ГНС в Запорожской области и направил на новое рассмотрение дело о законности штрафов, наложенных на предпринимателя за продажу компонентов для электронных сигарет в одной торговой точке.

В своем постановлении суд обратил внимание на необходимость всестороннего изучения обстоятельств реализации никотиносодержащей продукции и компонентов для изготовления жидкостей для вейпов.

Спор возник после проверки вейп-шопа, в ходе которой налоговый орган зафиксировал продажу жидкостей для электронных сигарет, а также ароматизаторов, глицерина и других компонентов без необходимых лицензий.

Видео дня

По результатам проверки ГНС применила к предпринимателю финансовые санкции, в частности за реализацию продукции без лицензии, без акцизных марок и за продажу сырья для жидкостей электронных сигарет, оборот которого запрещен законодательством.

Апелляционный суд ранее отменил большинство штрафов, придя к выводу, что налоговый орган не доказал надлежащими доказательствами факт продажи именно подакцизной продукции и запрещенного сырья. Суд также отметил, что отдельные компоненты, такие как глицерин или ароматизаторы, сами по себе не являются "сырьем для жидкостей" в понимании закона.

Однако Верховный Суд не согласился с таким подходом. Суд указал, что апелляционная инстанция не в полной мере изучила обстоятельства дела и не проверила, не является ли продажа отдельных компонентов фактически скрытой формой реализации запрещенного сырья или наборов для самостоятельного изготовления жидкостей для электронных сигарет.

По мнению суда, необходимо оценить не только отдельные товары, но и их совокупность, профиль деятельности торговой точки и фактическое назначение продукции.

В постановлении Верховный Суд также обратил внимание на то, что закон прямо запрещает розничную торговлю табачным сырьем, никотином и сырьем для жидкостей электронных сигарет, а сам запрет распространяется независимо от того, продаются ли такие вещества отдельно или в составе наборов.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу 9 июля 2026 года, является окончательным и не подлежит обжалованию. При этом основная часть спора будет повторно рассмотрена апелляционным судом с учетом правовых выводов кассационной инстанции.

Как сообщалось, с 11 июля 2024 года вступил в силу закон, запрещающий в Украине продажу ароматизированных жидкостей для электронных сигарет со вкусами, отличными от табачного.

Большинство потребителей выбирают вейпы именно из-за жидкостей с различными вкусами, поэтому после введения запрета значительная часть пользователей просто перешла на потребление нелегальной продукции.

После вступления в силу закона о запрете ароматизаторов некоторые производители пытаются обойти запрет, используя так называемую схему "самосмесей". Она заключается в том, что потребителю продают или дарят жидкость и другие компоненты для электронных сигарет отдельно, а смешивает их он самостоятельно. Таким образом, ответственность перекладывается на самого потребителя

По данным Kantar Украина, в Украине доля теневого рынка электронных сигарет и жидкостей к ним составляет 93,6%, при этом самый высокий уровень нелегальности зафиксирован в сегменте одноразовых устройств и сигарет с жидкостями в многоразовых картриджах – 100%.

В Украине производители запрещенных вейпов пытаются легализоваться через Всеукраинскую ассоциацию рынка электронных сигарет (ВАРЕС). В настоящее время она объединяет участников, чья хозяйственная деятельность системно связана с оборотом нелегальных электронных сигарет, что подтверждено судебными решениями.

Вас также могут заинтересовать новости: