'Скандальный' автомобиль вновь стал самым популярным в мире

Электрический кроссовер Tesla Model Y пользуется большим спросом как на Западе, так и в Азии.

По итогам первого полугодия лидером мирового рынка новых автомобилей стал кроссовер Tesla Model Y. Электромобиль поднялся сразу на три позиции, а его доля рынка составила 1,2%, сообщает Focus2Move.

Рост продаж Tesla Model Y был зафиксирован в Азии (+8,4%) и США (+5,2%). Ранее "УкрАвтопром" сообщал, что по итогам июня Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых автомобилей.

Tesla Model Y заняла первое место, несмотря на скандалы, связанные с качеством сборки ранних серийных моделей. Компания миллиардера Илона Маска существенно доработала кроссовер, так что теперь это по-настоящему надежный электромобиль.

Видео дня

Второе место в мировом рейтинге заняла Toyota Corolla, продажи которой выросли на 29,5%, а доля рынка составила 1,2%. Наибольший рост спроса на эту модель зафиксировали в США (+22,6%), Азии (+38%) и Европе (+27,7%).

Третье место занял Ford F-Series с долей рынка 1%. Пикап вошел в тройку лидеров даже несмотря на сокращение продаж на 11,7%. Наибольшее падение спроса зафиксировали в Азии (-14,6%) и Европе (-43,5%).

ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:

Tesla Model Y (+2,2%); Toyota Corolla (+29,5%); Ford F-Series (-11,7%); Toyota RAV4 (-5,3%); Honda CR-V (-1,6%); Toyota Camry (-37,6%); Chevrolet Silverado (+1%); Hyundai Tucson (+7,6%); Volkswagen Tiguan (+9,5%); Kia Sportage (-2,5%).

Мировой авторынок – последние новости

По итогам первого полугодия самым популярным автомобилем на американском рынке стал пикап Ford F-Series. Электрокроссовер Tesla Model Y занял лишь седьмое место в американском рейтинге, а наибольшее сокращение продаж среди моделей из первой десятки продемонстрировала Toyota RAV4.

Сообщалось также, что по итогам января–мая 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Несмотря на снижение продаж на 3,6%, модель сохранила лидерство, заняв 1,8% европейского рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: