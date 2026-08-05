'Скандальный' автомобиль вновь стал самым популярным в мире

По итогам первого полугодия лидером мирового рынка новых автомобилей стал кроссовер Tesla Model Y. Электромобиль поднялся сразу на три позиции, а его доля рынка составила 1,2%, сообщает Focus2Move.
Рост продаж Tesla Model Y был зафиксирован в Азии (+8,4%) и США (+5,2%). Ранее "УкрАвтопром" сообщал, что по итогам июня Tesla Model Y стала бестселлером на европейском рынке новых автомобилей.
Tesla Model Y заняла первое место, несмотря на скандалы, связанные с качеством сборки ранних серийных моделей. Компания миллиардера Илона Маска существенно доработала кроссовер, так что теперь это по-настоящему надежный электромобиль.
Второе место в мировом рейтинге заняла Toyota Corolla, продажи которой выросли на 29,5%, а доля рынка составила 1,2%. Наибольший рост спроса на эту модель зафиксировали в США (+22,6%), Азии (+38%) и Европе (+27,7%).
Третье место занял Ford F-Series с долей рынка 1%. Пикап вошел в тройку лидеров даже несмотря на сокращение продаж на 11,7%. Наибольшее падение спроса зафиксировали в Азии (-14,6%) и Европе (-43,5%).
ТОП-10 самых популярных автомобилей в мире:
- Tesla Model Y (+2,2%);
- Toyota Corolla (+29,5%);
- Ford F-Series (-11,7%);
- Toyota RAV4 (-5,3%);
- Honda CR-V (-1,6%);
- Toyota Camry (-37,6%);
- Chevrolet Silverado (+1%);
- Hyundai Tucson (+7,6%);
- Volkswagen Tiguan (+9,5%);
- Kia Sportage (-2,5%).
Мировой авторынок – последние новости
По итогам первого полугодия самым популярным автомобилем на американском рынке стал пикап Ford F-Series. Электрокроссовер Tesla Model Y занял лишь седьмое место в американском рейтинге, а наибольшее сокращение продаж среди моделей из первой десятки продемонстрировала Toyota RAV4.
Сообщалось также, что по итогам января–мая 2026 года самым популярным новым автомобилем в Европе стал Renault Clio. Несмотря на снижение продаж на 3,6%, модель сохранила лидерство, заняв 1,8% европейского рынка.