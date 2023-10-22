В украинском языке нет слова "кружка", а те, кто используют его в ежедневном обиходе, делают это скорее по привычке.

Все мы каждый день с удовольствием пьем чай или кофе, но почти не задумываемся о том, из чего мы пьем. Нет, речь вовсе не о форме или цвете посуды, которую мы используем, а о названии. Дело в том, что многие украинцы до сих пор активно употребляют слово "кружка". С чего же мы на самом деле пьем?

"Випий кружку чаю", "Я зробила собі велику кружку кави", "Мені на роботу подарували таку кумедну кружку", "У магазині побачила кружки з фантастичними візерунками і вирішила себе порадувати", - слышно отовсюду. Однако, если вы хотите разговаривать на хорошем украинском языке, то должны принять во внимание, что слово "кружка" - это суржик.

В украинском языке нет слова "кружка", а те, кто используют его в ежедневном обиходе, делают это скорее по привычке или просто не знают, какими красивыми словами можно его заменить.

Видео дня

Так как же сказать на украинском "кружка"?

В украинском языке надо использовать слова "кухоль" или "чашка".

Если заглянуть в Академический толковый словарь украинского языка (СУМ), то вот что там написано про "чашку":

"Чашка - невелика посудина (частіше з вушком), перев. з фарфору, фаянсу, з якої п'ють чай, каву та інші напої. Підвівши знічев'я голову, він побачив вітрину з посудом. — А що якби купити їй, наприклад, чашку?.. Що ж, се нічого! (Леся Українка, III, 1952, 485); Разом з робітниками Баранівського фарфорового заводу на Житомирщині було виготовлено сервізи, чашки та інший посуд з нового високоякісного фарфору (Наука і життя, 8, 1960, 18)".

А что касается слова "кухоль", то его также можно употреблять на обозначение "кружки". Вот какое объяснение дает словарь:

"Кухоль - металева або череп'яна посудина з ручкою для пиття. Гаїнка подавала йому тремтячою рукою води. Підводила йому голову, він на хвилинку припадав смажними устами до кухля (Борис Грінченко, II, 1963, 481); Неосудний налив йому в кухоль окропу, вкинув туди маленький дрібочок сахарину (Іван Микитенко, II, 1957, 322)".

Если вам хочется большего разнообразия, то можете еще на определение "кружки" использовать слово "філіжанка".

"Філіжанка - те саме, що чашка. Доктор, прихилившися над своєю філіжанкою, помалу, систематично пив каву (Іван Франко, II, 1950, 302); Кава запарувала у малих філіжанках в руках у гостей (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 292)", - говорится в словаре.

Некоторые скажут, что можно еще использовать слово "горнятко". Однако это не так. "Горня, горнятко" - это маленький горшок, а не то, из чего пьют кофе или чай.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - двойной или двойное эспрессо.

"У багатьох кавових апаратах написано - "подвійний еспресо", але неправильно. Потрібно казати "подвійне еспресо", - подчеркнул он.

Вас также могут заинтересовать новости: