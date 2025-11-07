Командир подразделения "Тайфун" рассказал, что Россия контролирует не менее 60% Покровска.

Волна наступления российских оккупационных войск в Покровске Донецкой области в конце октября сделала ситуацию в городе и соседнем Мирнограде безнадежной для Украины. Сейчас украинские защитники борются за позиции, чтобы вывести свои силы, некоторые из которых оказались в окружении.

Об этом говорится в материале издания The Economist. Авторы отмечают, что потеря Покровска была ожидаемой, но все же будет ощутимым ударом. К тому же, этот город может стать для России плацдармом для дальнейшего продвижения.

Командир подразделения "Тайфун" рассказал, что Россия контролирует не менее 60% Покровска. Остальная территория является спорной. По его словам, вся северная часть является серой зоной.

В то же время источник журналистов в украинской разведке утверждает, что баланс зависит "не столько от горизонтальной географии, сколько от вертикального доминирования":

"Нужно понимать, кто контролирует высокие здания. Не так важно, что происходит на уровне земли".

Ситуация в Покровске: издание сообщает об окружении военных

Украина борется за восстановление контроля над ключевыми высотами, чтобы разблокировать подразделения, окруженные врагом дальше на юг, говорится в материале. Наиболее насущной проблемой являются высоты на севере Покровска.

"Похоже, мы потеряем часть наших подразделений", – заявил офицер.

В соседнем Мирнограде ситуация не намного лучше, пишет издание. Там украинские войска рискуют оказаться в окружении.

"Коридор на севере начал закрываться 26 октября, когда российские войска вошли в городскую зону Родинского. Их вытеснили по крайней мере один раз, и на видеозаписях видны кучи российских трупов, но они (оккупанты, – УНИАН) вернулись. Украинцы сдерживают российские попытки закрыть пробел в кольце, который сейчас составляет всего несколько километров в ширину", – говорится в материале.

Россия имеет преимущество как в количестве войск, так и в оружии

Военный из подразделения "Тайфун" говорит, что иногда речь идет о соотношении войск один к шести, один к восьми, один к десяти. Россияне продолжают бросать силы на то направление.

Кроме того, авторы утверждают, что Россия опережает в борьбе с дронами. На том участке фронта Украина развернула рекордное количество дроновых отрядов, но у врага ресурсов больше.

Российские дроны караулят вдоль основных маршрутов снабжения Украины. Также оккупанты способны проникать на несколько километров глубже благодаря большему количеству дронов дальнего радиуса действия. Это означает, что они могут почти безнаказанно охотиться на украинских операторов беспилотников, объясняет The Economist.

Неизвестно, сможет ли Россия поддерживать такой уровень атак. Но ожидаемый крах обороны Покровска свидетельствует о том, что оккупанты нашли формулу, которая, "хоть и является ужасной, но работает".

В то же время Украина "страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей", пишет издание.

"Россия приобрела смелость. Пришло время всем – и в стране, и на Западе – прекратить играть", – акцентировал источник журналистов в разведке.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 6 ноября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 164 боевых столкновения с противником. Наибольшее количество пришлось на Покровское направление. Там враг 55 раз пытался продвинуться на позиции украинских подразделений.

Военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал, что после ухудшения погодных условий постепенно растет активность российских оккупантов на Лиманском направлении. По его словам, российские экипажи БПЛА работают над увеличением полетных дистанций, контролем наших логистических путей и подходов к Лиману.

