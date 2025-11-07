Как ускорить работу старого iPhone: 2 простых шага, которые реально помогают

Если ваш iPhone стал тормозить и реагировать медленно – не спешите менять его. Чаще всего проблемы могут быть связаны с забитой памятью и кэшем.

Со временем смартфоны, в том числе Apple iPhone, начинают работать медленнее – это нормальный процесс старения техники, особенно батареи и памяти. Но иногда простое решение может помочь вернуть его к жизни.

Если вы не готовы прощаться со своим, эксперты BGR подготовили несколько советов, которые заставят его работать быстрее и лучше.

Шаг 1. Очистите память телефона

Перейдите в "Настройки → Основные → Хранилище iPhone". Посмотрите рекомендации системы: удалите редко используемые приложения, старые скриншоты или загруженные фильмы. Если приложением не пользовались последние 12 месяцев – скорее всего, оно вам не нужно.

В приложении "Фото" вы также можете перейти в раздел "Коллекции" → "Дубликаты". Система автоматически найдет дубликаты и покажет их. Так можно объединить дубликаты, нажав соответствующую кнопку. Это освобождает место и помогает вашему телефону работать быстрее.

Освобождая хранилище, вы снижаете нагрузку на систему и ускоряете отзывчивость устройства.

Шаг 2. Очистка кэша, фоновых приложений

Браузеры (например, Safari или Chrome) и мессенджеры (Telegram, WhatsApp) могут хранить много временных данных, которые тормозят работу.

Чтобы очистить кэш Safari на iPhone, откройте "Настройки" → "Safari" и нажмите "Очистить историю и данные". Если вы активно сидите в Telegram, откройте мессенджер на телефоне и выполните: "Настройки" → "Данные и память" → "Использование памяти" → "Очистить кэш Telegram".

Также стоит проверить фоновые приложения: свайп-вверх на экране с активно запущенными приложениями и закройте те, которыми давно не пользовались. Аналогично – закройте все лишние вкладки в браузере.

Следуя этим двум шагам – освобождение памяти и управление фоновыми задачами – вы заметите улучшение скорости работы вашего iPhone. Если после этого девайс все равно работает медленно – возможно, дело в изношенной батареи или устаревшей аппаратной части, и тогда стоит задуматься о замене.

При этом стоит отметить, что смартфоны Apple устаревают довольно медленно. Поэтому модели даже 2020 года, как правило, не особо тормозят и проблем в повседневном использовании не доставляют.

