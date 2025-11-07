Новый такой объект недавно обнаружили в Шотландии.

В Шотландии вблизи города Перт археологи раскопали поселение эпохи железного века, которое существовало более двух тысяч лет назад. В нем обнаружили что-то вроде подвала - сотни таких объектов непонятного назначения ранее уже были найдены во многих других местах Шотландии, сообщает Guard Archaeology.

Еще в 1960-х годах благодаря аэрофотосъемке был обнаружен археологический объект, известный сегодня как Broxy Kennels Fort. Он представляет собой холм, на вершине которого более двух тысяч лет назад существовало поселение. После того, как поселение по неизвестным причинам было заброшено, в последующие века холм распахали под поле, и значительная часть археологических артефактов была утрачена. Однако некоторые интересные находки археологи все же сделали.

Загадочный подвал

Кроме типичных остатков человеческих поселений, таких как остатки глиняной посуды и следы выплавки железа в кузнице, был найден и очередной "сутерен" - подвал произвольной формы и непонятного назначения. По всей стране уже найдено более 200 подземных каменных сооружений-сутеренов, которые имеют разные размеры и формы, но назначение которых до сих пор не имеет однозначного объяснения.

На этот раз в подземной камере длиной около 9 метров, шириной до 4 метров и глубиной более 1 метра на полу нашли зерна злаков, но в слишком малом количестве, чтобы считать сооружение зернохранилищем. Химические анализы также не прояснили, для чего именно ее использовали.

Основание и упадок поселения

Что касается самого поселения на холме, то, по мнению археологов, его основали где-то в 550-400 годах до н.э. - когда в Риме только набирала силу молодая республика. Именно тогда, около 400 года до н.э. и был выкопан сутерен, стены и пол которого обложили валунами.

К 300 году до н.э. рвы и сутерен засорились и засыпались, но поселение продолжало существовать. Радиоуглеродное датирование показало, что люди жили здесь до конца I века н.э. - как раз до прихода в регион римских легионов. Причины исчезновения поселения неясны: возможно, изменились общественные структуры, или римское вторжение заставило жителей отойти.

