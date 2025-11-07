До сих пор этот народ ощущает последствия трагедии, произошедшей более полутора веков назад.

Генетическое разнообразие является одним из важнейших механизмов выживания биологических видов в нашем мире. Нарушение этого закона природы может иметь действительно ужасные последствия. Для одной европейской нации это стало уроком, от которого эта страна до сих пор не оправилась, пишет в статье для Forbes американский эволюционный биолог Скотт Треверс.

После открытия Америки полтысячи лет назад в Европу попали новые растения, до того неизвестные в Старом Свете. Среди них был один овощ, который происходит из Андских гор Южной Америки. Это было настоящее ботаническое чудо: овощ калорийный, легкий в выращивании и удивительно адаптивный. И когда испанцы привезли этот овощ в Европу, он распространился на весь континент. Речь о картофеле.

Накануне катастрофы

Как пишет Треверс, уже в 18-м веке картофель выращивали достаточно активно во многих регионах Европы. А в 19-м веке этот овощ стал одной из важнейших сельхозкультур Европы.

Видео дня

Особенно радовались появлению картофеля народы, которым достались территории с бедными почвами и прохладным климатом. Выращивание зерновых там всегда было проблемным, а вот для картофеля наоборот это были благоприятные условия, пишет Треверс. Высокоурожайный, легкий в выращивании и высококалорийный картофель стал главным продуктом на столе некоторых народов, в частности ирландцев.

Уже в начале 1800-х годов примерно половина населения острова питалась почти исключительно картофелем, выращенным на собственном огороде. Многие семьи не выращивали вообще ничего, кроме картофеля.

"С точки зрения питания, эта зависимость не была совсем иррациональной. Картофель чрезвычайно богат питательными веществами: он обеспечивает углеводы для энергии, витамин С и калий. А если его употреблять в достаточном количестве и в сочетании с молоком, он также обеспечивает достаточное количество белка для поддержания здоровья человека", - пишет Треверс.

В конце концов такая тотальная зависимость целой нации от единственной сельхозкультуры оказалась фатальной, отмечает ученый.

Катастрофа

В 1845 году на территории Ирландии распространилась новая болезнь растений, поразившая картофельные поля. Листья картофеля почернели и засохли, а клубни стали мягкими, коричневыми и имели неприятный запах. В течение считанных недель болезнь охватила значительные районы Ирландии.

Исследование eLife 2013 года считает, что виновником болезни был грибовидный организм Phytophthora infestans - разновидность водяной плесени. Его родиной является высокогорье центральной Мексики. Вероятно, этот организм был завезен в Ирландию с зараженными клубнями картофеля, доставленными из Нового света.

Как пишет Скотт Треверс, по злой иронии влажный прохладный климат Ирландии оказался идеальным для Phytophthora infestans. Но главным было даже не это. Трагедия Ирландии была в том, что по всему острову выращивали один и тот же сорт картофеля, поэтому все поля оказались одинаково уязвимыми для инфекции, потому что имели одинаковую генетическую структуру.

К концу 1846 года почти весь ирландский урожай картофеля был поражен болезнью. Не имея достаточного количества другого продовольствия и не получая должной помощи от британского колониального правительства, Ирландия погрузилась в страшный голод.

Последствия катастрофы

Население Ирландии, которое по переписи 1841 года составляло более 8 миллионов человек, сократилось до менее чем 6 миллионов за следующее десятилетие. По оценкам историков, по меньшей мере 1 миллион ирландцев умерли от голода. Кроме того, эта трагедия заставила многих ирландцев бежать с острова, в частности в Америку.

Хоть картофельный голод удалось остановить, ирландцы продолжали покидать родину, и в следующие 100 лет население острова сократилось уже до 4 миллионов человек. Это была половина от численности населения накануне голода.

И хотя во второй половине 20-го века население Ирландии начало расти, оно до сих пор не достигло уровня 1841-го года. Сейчас на острове проживает 7 млн человек, из которых около 5,4 млн - непосредственно в Республике Ирландия (остальные - в Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании).

Как пишет Скотт Треверс, ирландский голод показал, почему генетическое разнообразие является жизненно важным для выживания видов. Популяция генетически идентичных организмов почти не имеет защиты от болезней, что и показало распространение плесени на ирландском картофеле в 1840-х годах.

"В случае с Ирландией, однородность картофеля означала, что Phytophthora infestans не встретил никакого сопротивления. Споры с одного зараженного растения могли заразить тысячи других за считанные дни", - пишет ученый.

Четыре растения, изменившие наш мир

Как писал УНИАН, за последние века научный прогресс и новые технологии радикально изменили жизнь людей, но не менее важными для развития мира стали и растения, впервые завезенные из Америки в Европу. Какао, кукуруза, картофель и табак повлияли на питание, экономику и культуру многих народов. Какао стало основой производства шоколада и стратегической сельскохозяйственной культурой, а кукуруза благодаря своей универсальности и высокой урожайности распространилась по всему миру, став одной из ключевых зерновых культур современности.

Картофель, хоть и не сразу получил популярность в Европе, впоследствии стал важным источником пищи и повлиял на демографические процессы, в частности в Ирландии, где его болезнь вызвала масштабный голод. Табак, несмотря на свою экономическую значимость, принес с собой серьезные риски для здоровья, став причиной многочисленных заболеваний. Так, эти четыре растения не только изменили рацион людей, но и стали двигателями глобальных социальных и экономических трансформаций.

Вас также могут заинтересовать новости: