Известный в Украине преподаватель и языковед Александр Авраменко ответил на распространенный среди украинцев вопрос: есть ли в нашем языке слово "ждати".
Как объяснил специалист в эфире "Завтрака с 1+1", некоторые люди ошибочно полагают, что те, кто говорят "ждати", разговаривают на суржике. В частности, так отреагировал один из пользователей на случай, когда сам Авраменко употребил это слово.
"Почему вы решили, что это не наше слово, что мы его у кого-то позаимствовали? А может, у нас его позаимствовали? Не стоит дарить наши слова языкам-соседям, ведь язык – это наше духовное сокровище", – подчеркнул он.
Украинское слово "ждати" можно увидеть в произведениях многих известных авторов, в частности – Тараса Шевченко ("Я не нездужаю, нівроку"), Василия Симоненко ("Лебеді материнства"), Лины Костенко ("Берестечко").
О давности этого слова в нашем языке свидетельствует и целый ряд слов с этим корнем, говорит Авраменко:
- "ждати",
- "зажди",
- "неждано-негадано",
- "довгожданий".
Также существует фразеологизм "продавати жданики". Это значит обещать, но не выполнять.
"Кілька" или "пара": как правильно говорить на украинском
Языковед Александр Авраменко объяснил, в чем разница между словами "кілька" и пара", и когда их надо употреблять. Итак, "пара" означает два предмета, которые связаны между собой. Например, "пара шкарпеток", "пара запряжених коней".
Если же речь идет о небольшом количестве чего-то, то, в отличие от русского, где говорят "пара минут", в украинском языке употребляют слово "кілька" – "кілька хвилин".
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