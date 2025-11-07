Любые попытки отступления может осложнить постоянная угроза беспилотников, сказано в материале.

Украина рискует потерять город Покровск, что в Донецкой области. Там украинские защитники уже более полутора лет сдерживают жестокие атаки со стороны российских оккупантов.

ABC News рассказывает, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Покровске проживали около 60 тысяч человек. Сейчас этот город стал ключевым объектом многолетних усилий Кремля по захвату всей Донецкой области.

Пока что Украина удерживает оборону города. Авторы материала отмечают, что его падение станет одним из самых серьезных поражений для Киева с марта, когда Силы обороны были вынуждены выйти из Курской области РФ.

Видео дня

Ситуация в Покровске

Россия уже много месяцев пытается окружить Покровск и соседний Мирноград с севера и юга. Как пишет издание, оккупанты близки к перерезанию главных дорог, ведущих в Покровск.

Ключевые линии снабжения в город уже находятся под обстрелами российских дронов. Это делает поставки опасными и сложными. К тому же, такая ситуация угрожает способности украинских войск отступить, отмечают авторы.

"Украинцы вполне могли бы продолжать оборону за пределами Покровска и Мирногорада", – заявил в интервью ABC News Паси Пароинен из финской организации Black Bird Group, занимающейся анализом открытых источников информации.

По его словам, городские центры "обычно являются неплохими тактическими оборонительными позициями". При этом он подчеркнул, что "когда вы уже окружены с трех сторон, а ваши линии связи перерезаны или нарушены так же сильно, как сейчас там, то эти позиции становятся обузой и просто истощают украинские ресурсы".

Какими могут быть последствия отступления из Покровска

По мнению Пароинена, отступление Сил обороны может даже улучшить перспективы Киева. Он предположил, что на западе города подготовлены новые оборонительные позиции. Если же эти новые укрепления не будут готовы, "тогда у них будет большая проблема, чем неудача с удержанием Покровска и Мирнограда".

Любые попытки отступления может осложнить постоянная угроза беспилотников, сказано в материале. Поэтому, вероятно, украинские силы будут вынуждены прорваться на запад от города, используя свои маршруты снабжения, находящиеся под обстрелом.

Если отступить оттуда не удастся, в окружении может оказаться большое количество украинских военных.

"Украинцы слишком долго защищают эти города, я бы сказал. Россияне уже слишком глубоко проникли в Покровск, и, по моему мнению, их слишком много, чтобы украинцы смогли их выгнать", – констатировал Пароинен.

Бои за Покровск: другие новости

Российские оккупационные войска увеличили активность на Покровском отрезке фронта. За одни сутки враг провел там 100 штурмовых действий. Как писали в DeepState, оккупационные войска РФ не жалеют никаких резервов.

NYT объясняет, что россияне сосредоточились на Покровске, поскольку рассматривают его как последнее большое препятствие, мешающее российским войскам приблизиться к Славянску и Краматорску. Путин может использовать падение города для продвижения нарратива о том, что Россия наступает на поле боя и что война для Украины будет становиться только хуже.

Вас также могут заинтересовать новости: