Лишний вес может приводить к серьезным болезням.

Около четверти взрослых в Великобритании страдают ожирением, однако ученые обнаружили, что на вероятность набора веса влияет не только образ жизни. Об этом пишет The Independent.

В частности исследователи нашли более десятка генов, которые увеличивают риск развития этого заболевания, среди которых пять новых.

Оказалось, что глобальная эпидемия ожирения увеличивает риск развития таких заболеваний, как сахарный диабет 2 типа, сердечные заболевания и остеоартрит.

"Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications учеными из Пенсильванского университета, охватило 850 000 взрослых с шести континентов и выявило 13 генов, связанных с ожирением. Восемь из этих генов были обнаружены в предыдущих исследованиях, а пять были идентифицированы впервые, поскольку ранее не имели связи с ожирением", - добавили в материале.

По словам ученых, их выводы могут помочь в разработке лекарств, ведь они обнаружили ключевые гены со всего мира, которые могли быть пропущены в исследованиях, охватывающих только одну популяцию.

"Ожирение является сложным признаком, на который влияют многие генетические факторы и факторы образа жизни. Некоторые из ранее выявленных генов ожирения, кажется, имеют значительную связь с ожирением только у европейцев, что может ограничить их потенциал как терапевтических мишеней для мирового населения. Наш подход, учитывающий различные предки, помогает нам сформировать более комплексное представление о факторах, влияющих на ожирение, что, надеемся, поможет нам разработать эффективные методы лечения, которые можно применять в рамках прецизионной медицины", - отметил профессор геномики и заведующий кафедрой биохимии и молекулярной биологии в Пенсильванском государственном университете Эберли Сантош Гирираджан.

Исследователи говорят, что эти новые гены около в три раза повышают риск развития тяжелого ожирения.

"Как и гены, которые ранее ассоциировались с ожирением, новооткрытые гены находятся в мозге и жировой ткани, известной как жир, и были связаны с признаками ожирения, такими как повышение процента жира в организме", - пояснили в The Independent.

Также ученые обнаружили, что некоторые из этих генов способствуют развитию других заболеваний, которые связаны с ожирением, среди которых сахарный диабет 2 типа, гипертония и сердечные заболевания.

